Der spusu SKN St. Pölten hat sein Tormann-Trio für das kommende Jahr in der ADMIRAL 2. Liga endgültig fixiert: Zusätzlich zu Franz Stolz und Pirmin Strasser werden die Wölfe mit Thomas Turner in die nächste Saison gehen. Der 24-jährige Torhüter hat keine weite Anreise und kommt quasi aus der "Nachbarschaft" von Vorwärts Steyr aus Oberösterreich über die Landesgrenze in die niederösterreichische Landeshauptstadt.

Torhüter Thomas Turner stand in der abgelaufenen Spielzeit in 28 Pflichtspielen für den SK Vorwärts Steyr auf dem Platz und unterzeichnete nun einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Wolfsrudel.

Cheftrainer Stephan Helm: „Mit Thomas haben wir einen Tormann gefunden, der unser Trio sehr gut ergänzen wird. Er hat bereits Erfahrung in dieser Liga gesammelt und passt auch von seiner Persönlichkeit sehr gut zu unserem Team.“

Unser Tormann-Trio ist komplett! 😎



Thomas Turner wechselt von Vorwärts Steyr an die Traisen und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag.



Herzlich Willkommen im Rudel, Thomas! 👋 #meinSKN #weareone



📰 Infos ➡️ https://t.co/EdE1lOwaee pic.twitter.com/5w4x6YCxim — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) June 17, 2022

Fotocredit: SKN/Haunschmid