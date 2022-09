Der GAK 1902 feierte dieser Tage seinen 120. Geburtstag! Feststimmung dabei im Festzelt am Trainingszentrum in Graz-Weinzödl. Mittendrin statt nur dabei auch der von den Grazer AK-Fans in 2002 zum Jahrhundert-Trainer gewählte Hans-Ulrich Thomale, der von seinem Wohnsitz Kassel kam. Der rüstige 77-jährige, gebürtige Sachse prägte von 1993-1996 eine erfolgreiche Ära bei den "Rotjacken", führte sie in die ADMIRAL Bundesliga und dort mit Rang 4 in den damaligen UEFA-CUP. Ulli Thomale präsentierte bei seiner Graz-Visite auch seine Biographie und suchte dabei - wie seit eh und je - die Nähe zu den Fans.

"Fans waren mir immer unheimlich wichtig"

Berührungsängste kannte Ulli Thomale ohnehin noch nie (Zitat aus seinem Buch: "Fans waren mir immer unheimlich wichtig. Vor allen Dingen die im Rollstuhl. Für die hatte ich immer Auge und Ohr. Liebe und Respekt habe ich von Fans oft zurück bekommen").

Nach dem warmherzigen Empfang im Festzelt des GAK 1902 freute sich einer der erfolgreichsten Trainer Deutschlands (1987 mit Lok Leipzig im Finale des Europapokal der Pokalsieger in Athen gegen Ajax Amsterdam) besonders, ehemalige Weggefährten - ob von der Geschäftsstelle oder auch ein Teil seiner frühreren Spieler des GAK - wieder zu sehen.

Da gab es viel zu erzählen, wurde in Erinnerungen geschwelgt. Darunter auch der mittlerweile 48-jährige Wiener Roman Stary, inzwischen selbst UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber und aktuell Sportkoordinator beim Kärntner Bundesligisten Wolfsberger AC.

Teil des GAK-Kaders 94/95 (v. l.): Erwin Dampfhofer, Robert Pech, Stojadin Raikovic, Ulli Thomale, Roman Stary, Gernot Koleznik (Sohn von Klublegende Walter Koleznik), Klaus Dietrich und Manfred Trost (ehem. Torhüter).

"Ich bin Trainer und kein Diplomat"

Eines der Highlights beim 120-jährigen Rahmenprogramm des GAK 1902 war auch die Buch-Präsentation der Biograhie von Ulli Thomale "Ich bin Trainer, kein Diplomat" (Autor Frank Willmann, Mitteldeutscher Verlag). Ein emotionaler, unterhaltsamer Streifzug durch das bewegte Leben des passionierten Trainers und im Sternzeichen Schütze Geborenen (6. Dezember, Nikolaus-Tag).

Eine Lektüre mit Einblicken in seine Trainerstationen - u.a. beim GAK 1902 und in China - seine zu früh beendete Spielerkarriere, DDR-Bedingungen, die Wende samt Mauerfall, den überlebten Tsunami in 2004 live vor Ort und last but not least der Zusammenhalt in seiner Familie mit seiner Frau Regine (beide kennen sich seit der Berufsschule und sind seit über 50 Jahren verheiratet!) und den Söhnen Michael & Heiko.

Sehr emotionale und berührende Erlebnisse. Die Biograhie genoss auch im Festzelt Frequenz. Sein langjähriger Freund aus Kasseler Zeiten - Herbert Pumann (seit vielen Jahren in Österreich lebend und Redakteur bei Ligaportal - dem größten Fußball-Internetportal in Österreich) - las vor lauschender Menge und bei zwischenzeitlich Thomale-Sprechchören im Festzelt des GAK ein paar Passagen aus dem Buch vor.

Weiters erzählte Ulli Thomale im Small-Talk auf der Bühne die ein und andere Anekdote über die Begegnung mit Diego Maradona, die GAK-Zeit usw., um hernach sein literarisches Lebenswerk mit Widmung an interessierte GAKler auszuhändigen. Die Biographie ist im GAK-Fanshop käuflich zu erwerben (solange Vorrat reicht).

Gerald Stoiser und Ulli Thomale beim GAK-Gastspiel in Kapfenberg am vergangenen Sonntag.

Der ehemalige Coach der Grazer informierte sich natürlich auch über die aktuell sportliche Situation des derzeit Zweitligisten, um am Sonntag auch das Auswärtsspiel der Elf eines seiner Trainer-Nachfolger - Gernot Messner - in Kapfenberg anzuschauen. Bei diesem steirischen Derby erwies sich Ulli Thomale als Talisman und sah vor zahlreich mitgereisten GAK-Fans den ersten Liga-Auswärtsdreier in dieser Saison. Und das nach frühem 0:1-Rückstand und am Ende einem vielumjubelten 5:1-Kantersieg bei den Falken.

Heute um Big-Points gegen unbesiegten Zweiten Horn

Dadurch sind die Messner-Mannen (12 Punkte) oben ran gerückt und würden heute mit einem Sieg gegen den noch ungeschlagenen Tabellenzweiten SV Horn (17) viel "Boden gut machen" - heute ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Auch Ulli Thomale übernahm damals ja den GAK 1902 in der 2. Liga, verpasste im ersten Jahr hinter den beiden Linzer Klubs LASK und Blau Weiß (FC Voest) knapp den Aufstieg, um diesen dann in seiner 2. Saison zu schaffen.

Heute wird der GAK-Jahrhundert-Trainer zwar nicht live im Stadion sein, doch mit Sicherheit "seinen Rotjacken" fest "die Daumen drücken" und das jüngste Wiedersehen bei seiner "GAK-Familie" nicht vergessen. Was auch dank der großartigen Gastfreundlichkeit, Organisation und Service des GAK möglich wurde.

Stellvertretend genannt seien hier Matthias Dielacher, Rene Ziesler (Foto mit Ulli Thomale), Wolfgang Gruber und Gerald Stoiser (Hotelier & GAK-Rechnungsprüfer), dessen Vater bzw. seine Familie bereits seit Jahrzehnten treue GAK-Gönner sind und auch das Trainingslager im Thermenhotel in Loipersdorf ermöglichen.

Fotocredit: Wolfgang Gruber, GAK 1902, "Der Plankenauer" und Privat