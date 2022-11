Ein echter Paukenschlag beim FC Blau-Weiß Linz! Geschäftsführer und Mastermind Stefan Reiter informierte heute Mittag mittels persönlicher Erklärung die Medien über seine Zukunft. Vorstandsmitglied Manuel Wellmann wird ab 01.01.2023 die Geschäftsführung beim FC Blau-Weiß Linz übernehmen.

Die persönliche Erklärung im Wortlaut

Im November 2019 habe ich beim FC Blau-Weiß Linz wohl die schwierigste Aufgabe in meinem beruflichen Leben übernommen: Der Verein war wirtschaftlich, organisatorisch und auch sportlich an einem Tiefpunkt angelangt. Kaum wurden die ersten notwendigen Schritte gesetzt, um dem Verein eine neue Zukunft zu geben, kam Corona…

Trotz all dieser Miseren ist es mir unter Mithilfe meines Teams, dem Vorstand und unseren treuen Partnern gelungen, all diese Themen ins Positive zu wandeln. Wirtschaftlich konnte sich der Verein stabilisieren und mittlerweile wurde sogar ein positives Eigenkapital aufgebaut. Wir werden uns daher auch erstmalig am Lizenzierungsverfahren der Bundesliga beteiligen.

Organisatorisch kann ich mit Stolz mitteilen, dass mein kleines – aber feines – Mitarbeiterteam um Stephanie Höller MA (Finanzen, Lizenzierung), Peter Huliak (Organisation, Teammanagement) und Patrick Vormair (Marketing, Projektmanagement) mehr als „Bundesligatauglich“ ist. Sportlich wurde mit den Hauptverantwortlichen wie Tino Wawra, Ronny Brunmayr und Gerald Scheiblehner samt ihrem Team etwas Unglaubliches geleistet, was man sich im November 2019 auch in den kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte. – Der Meistertitel 2020 und der hervorragende 2. Platz in der laufenden Spielsaison, welcher berechtigt Hoffnungen für einen Aufstieg in die 1. Bundesliga schürt.

Abseits der Profiabteilung möchte ich an dieser Stelle besonders den Nachwuchsbereich betonen, welcher nahezu autark den gesamten Spielbetrieb – trotz den bekannten Missständen in der fehlenden Infrastruktur, welche keinen optimalen Spiel- und Trainingsbetrieb zulassen – hervorragend betreibt. Weiters bin ich stolz, dass es uns gelungen ist mit der Union Kleinmünchen einen Partner für den Frauenfußball gefunden zu haben. Die Integration des Frauenfußballs bei Blau-Weiß Linz war mir ein persönliches Anliegen.

Habe meine persönlichen Zielsetzungen erreicht

Meine persönliche Zielsetzung (und auch die Erwartungen an meine Person) beim Antritt als Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Linz waren u.a. die Wirtschaftlichkeit sicher zu stellen und die Organisationsstruktur sowie den sportlichen Bereich auf ein „Bundesliga“-Niveau zu heben. Ich denke dies wurde auch erfüllt. Deshalb werde ich per 31.12.2022 meine Geschäftsführertätigkeit niederlegen und Anfang 2023 in Pension gehen. Diese Entscheidung habe ich bereits im Sommer 2022 gefasst und ich wollte nur den richtigen Zeitpunkt finden, um dies kundzutun. Der Vorstand des Vereins war von Anfang an bei dieser Planung eingebunden. Ich habe dem Vorstand allerdings versprochen, dass ich bis zur Eröffnung des neuen Stadions als ehrenamtlicher Mitarbeiter weiterhin zur Verfügung stehe, um die Schwerpunkte wie Lizenzierung und Stadionvermarktung zu einem positiven Abschluss zu bringen.

Manuel Wellmann übernimmt Geschäftsführung

Der bisherige Vorstand, Hr. Manuel Wellmann wird per 01.01.2023 die Geschäftsführung übernehmen. Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Mitarbeitern, Partnern und Helfern für das Vertrauen, dass sie mir gegeben haben, bedanken und wünsche dem Verein, dass er alle zukünftigen Ziele mit Ruhe und Besonnenheit erreichen wird.

Stellvertretend für all meine Wegbegleiter bei Blau-Weiß möchte ich mich im Besonderen beim Hr. GD Erich Haider bedanken, der mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist.

Statement Sargon Mikhaael (Vorstand):

"Stefan Reiter ist ein Manager mit Ecken und Kanten, jemand der stets ehrlich und direkt kommuniziert und dem Verein viel Sicherheit in einer schwierigen Phase gegeben hat. Die etablierten Strukturen und die wirtschaftliche Konsolidierung des Vereins erlauben es uns aber, auch ohne Stefan die Geschäfte ohne Reibungsverluste fortzuführen. Dafür mein aller größter Dank."

"Für die zukünftige Ausrichtung des FC Blau-Weiß Linz bedeutet das, dass neben dem Ausscheiden von Stefan Reiter und der Übernahme der Geschäftsführung durch Manuel Wellmann auch die Vorstandsstruktur einer Änderung bedarf. Die Kommunikation hierzu erfolgt zeitnah. Ebenso möchten wir uns – und das ist nicht selbstverständlich – für Stefans Angebot bedanken, den Verein weiterhin ehrenamtlich zu begleiten. Wir nehmen dies mit Freude an."

"Abschließend ein herzliches DANKE an Stefan Reiter für seine all seine Dienste beim FC Blau-Weiß Linz. Seine Offenheit und Ehrlichkeit, nicht nur auf Blau-Weiß bezogen, zeichnen ihn aus. Persönlich wünsche ich Stefan Reiter alles Gute und viel Ruhe für seine wohlverdiente Pension."

Statement Manuel Wellmann (designierter Geschäftsführer):

"Was Stefan Reiter mit seinem Team für den Verein geleistet hat, verdient allergrößte Anerkennung. Die Entscheidung, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen, hat sich Stefan in den letzten Monaten nicht leichtgemacht. Die geschaffenen Strukturen in unserer Geschäftsstelle und die wirtschaftliche Besonnenheit, mit der Stefan stets den Verein geführt hat, sind Verdienste, die den Verein nachhaltig prägen werden. Wäre Stefan Reiter 2019 nicht zum FC Blau-Weiß Linz gekommen, würde dieser in der jetzigen Form wohl gar nicht mehr bestehen."

"Letztendlich ist es aber eben jene Struktur, die er dem FC Blau-Weiß Linz gegeben hat, die es uns als Vorständen und insbesondere mir als künftigen Geschäftsführer ermöglichen, den wirtschaftlichen und organisatorischen Weg im Sinne von Stefan Reiter fortzuführen."

"Persönlich möchte ich mich bei unserem scheidenden Geschäftsführer vor allem für die immer wertschätzende, offene und ehrliche Zusammenarbeit und die gemeinsam erreichten Ziele für unseren Verein bedanken."

Fotocredit: Harald Dostal