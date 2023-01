Im Sommer 2019 wechselte der damals 16-jährige aus der Nachwuchsakademie des SK Rapid Wien von der Domstadt aus Wien in jene nach Köln, wo der talentierte Offensivspieler beim 1. FC Köln in seiner Premierensaison direkt zu überzeugen wusste: Philipp Wydra. In der U17 des Deutschen Bundesligisten gelangen dem derzeitigen ÖFB-U21-Teamspieler 17 Tore und 19 Assists in nur 16 Spielen. Nach 3 1/2 Jahren kehrt der seit ein paar Tagen 20-Jährige vom 1. FC Köln wieder zurück nach Wien-Hütteldorf. Siehe auch WINTER-TRANSFERS ADMIRAL 2. Liga.

Der "verlorene Sohn" ist zurück: Philipp Wydra (re.) mit SK Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann bei der Vertragsunterzeichnung.

Vertrag beim SK Rapid bis Sommer 2026

Der variabel einsetzbare Linksfuß zeigte Qualitäten als Vorbereiter und Vollstrecker. Mittlerweile sind dreieinhalb Jahre vergangen und der 22-fache ÖFB-Nachwuchsteamspieler kehrt mit vielen neuen Eindrücken und einer Menge an Auslandserfahrung zurück zum österreichischen Rekordmeister, wo er einen Vertag bis Sommer 2026 unterzeichnet.

Insgesamt 21-mal kam Philipp Wydra für die 2. Mannschaft des 1. FC Köln in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Einsatz. Der jüngere Bruder von Ex-Rapidler Dominik Wydra (aktuell ASV Siegendorf) war leider in der heurigen Spielzeit vom Verletzungspech verfolgt. Mit einem Meniskuseinriss verpasste er die Sommervorbereitung der „Geißböcke“, seit Oktober ist der 20-Jährige jedoch wieder fit.

In der Hinrunde brachte es Philipp Wydra auf insgesamt 6 Einsätze und einen Treffer in der Deutschen Regionalliga West. Außerdem debütierte er im November unter Werner Gregoritsch im ÖFB U21-Nationalteam beim 1:1 gegen die Türkei.

"Hat hervorragenden linken Fuß und Stärken im 1-gegen-1"

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann zeigt sich über den Transfer begeistert: „Wir kennen Philipp schon sehr lange, nachdem er große Teile seiner fußballerischen Ausbildung im Nachwuchs und der Akademie des SK Rapid absolviert hat. Er ist einer der Spieler, bei dem es mir sehr weh getan hat, als er uns Richtung Ausland verlassen hat. Das war extrem schade, doch umso glücklicher sind wir, ihn wieder hier bei uns zu haben. Gerade in der Offensive hat er enormes Potenzial, einen hervorragenden linken Fuß, Stärken im 1-gegen-1 und im Abschluss.“

Neuzugang Philipp Wydra ist voller Tatendrang: „Ich habe viel Erfahrung aus Köln mitgenommen und eine gute Entwicklung hinter mir. Jetzt freue ich mich aber unheimlich wieder zurück nach Hause zu kommen und kann es kaum erwarten ins Training einzusteigen. Aus meinem Jahrgang kenne ich noch einige Spieler aus meiner Zeit im Nachwuchs und der Akademie, das wird ein schönes Wiedersehen.“

Fotocredit: SK Rapid