Einen Tag vor dem finalen Match der 20. Runde in der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem FC Blau-Weiß Linz vs. SKU Amstetten - die Fußball-Sonntags-Matinee gibt es LIVE im Ligaportal-Ticker ab 10:30 Uhr - vermeldet der Tabellenzweite aus der Stahlstadt die vorzeitige Vertragsverlängerung von Stammkraft Simon Pirkl. Der 25-jährige, gebürtige Innsbrucker (geb.: 03.04.1997) absolvierte in dieser Saison 20 Pflichtpartien (17 in der Liga, 3 im ÖFB-Cup) und bestach insbesondere als Assistgeber (gesamt 8).

Den Torjubel hat Simon Pirkl schon drauf! Der das 1. Tor in 2023 für den FC Blau-Weiß Linz im Testspiel gegen Bundesligist SV Guntamatic Ried (1:1) erzielte, allerdings noch auf sein erstes 2. Liga-Tor in dieser Saison wartet...sicher nur eine Frage der Zeit...? Vlt. beflügelt den Linksbeiner ja die Vertragsverlängerung..

"Bislang ein absoluter Leistungsträger"

Der Dauerbrenner auf der linken Abwehrseite mit der Nr.8 kam im Sommer 2021 von SV Horn nach Linz und konnte in den beiden Jahren bei den Blau-Weißen total überzeugen. Die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr gilt zudem ligaübergreifend.

Geschäftsführer Christoph Peschek zur Verlängerung: „Wir freuen uns über die ligaübergreifende Vertragsverlängerung mit Simon Pirkl. Er ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft und hat in den letzen Jahren seine Qualität unter Beweis gestellt, umso schöner, dass wir zusammen mit dem neuen Stadion in eine neue Ära des Klubs gehen.“

Cheftrainer Gerald Scheiblehner: „Simon war bislang ein absoluter Leistungsträger und deshalb freue ich mich sehr, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann und wir auch auf dieser Position entsprechende Planungssicherheit haben.“

"Wir haben noch viel vor"

Simon Pirkl: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das Vertrauen von Seiten des Klubs. Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich, mit dem Team weiter an unsren Zielen zu arbeiten. Wir haben noch viel vor und ich werde alles geben, um meinen Teil dazu beitragen zu können.“

In der 20. Runde der Admiral 2. Bundesliga ist das Mostviertel zu Gast im Hofmann Personal Stadion. Der FC Blau-Weiß Linz fordert die @skuamstetten zum fälligen Meisterschaftsduell. #BWLskuhttps://t.co/corGvE9CtK — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) March 18, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at