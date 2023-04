Mit Fußballlegenden wie Mario Haas, Toni Pfeffer oder Ümit Korkmaz an Deck, vierstündige Party bei Sonnenuntergang und Top-Musik-Acts: der Wiener Donauschiff Wahnsinn 2023 - presented by Ligaportal - kann mit absoluten Highlights aufwarten. Am 17. Mai 2023 lässt das Team Copa Pele die Leinen los.

„Weil, Schiff foan is des Leiwandste, wos ma si' nur vorstelln koan!“

Auch wenn es Wolfgang Ambros etwas anders gemeint hat, passt das Motto perfekt zum Wiener Donauschiff Wahnsinn 2023, wenn Copa Pele am 17. Mai zu einer einmaligen Party lädt – auf Wasser statt auf Schnee (18.00 Bordgang in Tulln, 19.00 Abfahrt). Um 23:00 legt die MS Stadt Wien wieder in Tulln an. Was den Abend zu etwas ganz Besonderem macht: die wunderbare Naturlandschaft des Tullner Donauraums bei untergehender Sonne – am besten ausgestattet mit einem gekühlten Getränk, dazu Gespräche am Freideck mit Toni Pfeffer, Mario Haas, Ümit Korkmaz oder Andi Ogris. Die Copa Pele Fußballlegenden stehen selbstverständlich für Foto und Autogrammwünsche zur Verfügung.



→ Tickets kaufen

Die Austropop-Kultband Wiener Wahnsinn und DJ Dino Attila (Sekerlioglu) sorgen für eine einmalige Stimmung. Die MS Stadt Wien kann mit einem Bordrestaurant und mehreren Bars aufwarten.



Sichere dir gleich hier deine Tickets und somit deinen exklusiven Platz auf der Gästeliste:



→ Tickets kaufen