Keine guten Nachrichten beim GAK 1902, mit acht Punkten Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten SV Guntamatic Ried "Wintermeister" der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24, wenige Tage vor Beginn der Winterpause! Mittelfeldmotor Christian Lichtenberger fällt verletzt aus!

Verletzung passierte beim Eishockey

Beim Abschlusstraining der Herbstsaison, einer Eishockey-Alternativtrainingseinheit, verletzte sich Christian Lichtenberger am Sprunggelenk.

Wie lange der Sommerneuzugang vom SV Lafnitz, der am 12. Dezember 28 Jahre jung wird, den Rotjacken genau fehlen wird, ist noch offen. Lichtenberger arbeitet in der Winterpause intensiv an seiner Rückkehr.

Foto: GEPA Admiral