Mit Mohammad Sadeqi fixiert der SV Horn den zweiten Winterneuzugang. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt per Leihe vom Ligakonkurrenten FC Liefering und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024.

Mo Sadeqi durchlief die Akademie von Red Bull Salzburg, ehe er zur Saison 2022/23 beim FC Liefering andockte. In der Admiral 2. Liga kam die neue Rückennummer „21“ des SV Horn bis jetzt auf 20 Einsätze (9 davon in dieser Spielzeit), zudem lief er für die U19 von Red Bull Salzburg achtmal in der UEFA Youth League auf.

„Mit Mo Sadeqi konnten wir einen absoluten Wunschspieler für den SV Horn gewinnen. Als zentraler Mittelfeldspieler ist er variabel einsetzbar und gibt dem Trainerteam somit zusätzliche Optionen. Mo verfügt über eine sehr gute Physis und ich freue mich schon auf seine ersten Auftritte in unserer Mannschaft,“ erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Foto: SV Horn