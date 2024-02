Nachdem das Trainer-Tohuwabohu im Ländle abgeklungen war, präsentiert der Mohren FC Dornbirn 1913 am heutigen Donnerstagabend den neuen Cheftrainer für das Frühjahr in der ADMIRAL 2. Liga: Roman Ellensohn übernimmt die Position als Übungsleiter. Der 40-Jährige, der über die UEFA Pro Lizenz verfügt, war bereits bei Schwarz-Weiß Bregenz (damals noch drittklassig) und dem FAC (in der ADMIRAL 2. Liga) als Chefcoach tätig. Sportdirektor Eric Orie meint: "Wir sind überzeugt, dass Roman der richtige Mann ist, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen."

Avanciert vom Co- zum Cheftrainer beim Vorletzten der ADMIRAL 2. Liga, dem FC Dornbirn: Roman Ellensohn.

Fotocredit: FAC