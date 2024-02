Bevor es in der ADMIRAL 2. Liga mit Runde 17 ab dem 23.02. zum ersten kompletten Spieltag-Wochenende im neuen Jahr kommt, steht als "Warm-Up" eine Woche zuvor ein Nachtragsspiel-Programm mit fünf Partien an. Dabei auch Liga-Leader GAK 1902 und das Verfolger-Feld mit SV Guntamatic Ried, FAC, First Vienna FC 1894 sowie den Aufsteigern SW Bregenz & DSV Leoben. Wie viele Fans freut sich auch Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemals Profi beim FC Bayern und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, dass es endlich wieder los geht. Nachfolgend Mannis Match-Prognosen, kurz & knackig für die fünf Partien.

Wir wissen nicht, ob Ex-Bundesliga-Profi Manni Bender (229 Einsätze für den TSV 1860 München, Karlsruher SC und FC Bayern; 42 Tore, 44 Assists in Deutschlands Beletage) beim Ball-Jonglieren im feinen Zwirn 80 oder 20 Mal geschafft hat. Wichtiger ist, dass der Deutsche Meister (mit dem FC Bayern von 1990) weiter als Experte den Doppelpass mit Ligaportal spielt.

ADMIRAL 2. Liga, Nachtragsspiele Runde 16

Manni Bender vorab: "Es ist natürlich immer schwer nach der langen Winterpause die Mannschaften einzuschätzen. Es kommt darauf an, wie sie trainiert haben und so weiter. Da habe ich keinen Einblick."

Freitag, 16.02.:

SV Horn vs. DSV Leoben (ab 18:10 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) - Tipp: 2:0

"Während Leoben schon Wettkampfpraxis im neuen Jahr hat und womöglich den Schwung vom Aufstieg ins ÖFB-Cup-Halbfinale in diese Partie mitnimmt, ist Horn schwer einzuschätzen. Daher tippe ich auch heute hier und allgemein etwas aus dem Bauchgefühl heraus."

SV Guntamatic Ried vs. FAC (ab 20:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) - Tipp: 2:1

"Die SV Ried muss natürlich nachlegen und gut aus der Winterpause heraus kommen, um dran zu bleiben am Grazer AK. Da gilt es gleich ein Statement zu setzen."

Jubelt Liga-Leader GAK 1902 wieder wie beim 3:0 im Hinspiel gegen das noch sieglose Schlusslicht SKU Amstetten, das bei vier Punkten aus vier Remis mit dem "Rücken zur Wand" steht? In Runde 1 brachten Michael Cheukoua und Milos Jovicic die Grazer per Doppelschlag in Minute 23 und 25 früh auf die Siegesstraße. Ligaportal-Experte Manni Bender prophezeit das gleich Resultat wie im Hinspiel zugusten der Steirer.

Samstag, 17.02., 14:30 Uhr:

First Vienna FC 1894 vs. SW Bregenz (Ligaportal-LIVETICKER) - Tipp: 1:1

"Eine tolle Begegnung zwischen dem Tabellenfünften und -Sechsten. Ein Top-Spiel, das für mich total offen ist. Bei den Bregenzern gilt es zu schauen, wie sich der Abgang von Aufstiegstrainer Andi Heraf auswirkt. Wie die Mannschaft das verkraftet hat, nachdem sie ihm so erfolgreich gefolgt ist. Dennoch traue ich ihnen auf der Hohen Warte ein Remis zu."

SKU Amstetten vs. GAK 1902 (Ligaportal-LIVETICKER) - Tipp: 0:3

"Für den GAK gilt das gleich wie für den Tabellenzweiten SV Ried. Es ist immer wichtig gleich gut aus der Winterpause herauszukommen. Und als Spitzenreiter will man auch gleich mit einem Sieg starten. Und auswärts gegen den Tabellenletzten SKU Amstetten sollte das eine klare Geschichte werden."

FC Dornbirn 1913 vs. FC Liefering (Ligaportal-LIVETICKER) - Tipp: 2:1

"Eigentlich ein Abstiegs-Kracher. Wenn die Dornbirner noch irgendwas machen und dran bleiben wollen, dann sollten sie gleich zum Start mal gewinnen und die Lieferinger mit runter ziehen."

Fotocredit: Privat und GEPA-ADMIRAL