Das Thema Lizenzierung ist vor allem im österreichischen Profifußball ein Damoklesschwert. Austria Wien kann ein Lied davon singen, doch auch andere Vereine haben immer wieder Probleme, wenn es darum geht, die Lizenz für die nächste Saison zu erhalten. So geht es nun offenbar auch dem SV Stripfing aus der ADMIRAL 2. Liga. Bei den Niederösterreichern, die Freitagabend in Runde 18 bei der SV Guntamatic Ried gastieren (18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und voriges Jahr aus der Regionalliga Ost aufgestiegen sind, sollen dunkle Gewitterwolken aufziehen.

Hat Aufsteiger SV Stripfing bald ausgejubelt?

"Wir beginnen mit den Bauarbeiten in den nächsten Tagen"

So sollen Spielergehälter nicht ausgezahlt sowie die Miete für den FAC-Platz, wo man die Heimspiele austrägt, nicht überwiesen worden sein. Dem nicht genug, wurde am eigentlichen Heimplatz in Stripfing - ein wesentliches Kriterium für die Lizenz - seit vergangenem Sommer offenbar nichts getan, um ihn zweitligatauglich zu bekommen. Wir haben mit Neo-Obmann Christoph Pelczar unter anderem darüber gesprochen.

LIGAPORTAL: Man hört, dass es mit der Lizenz eng werden könnte - geht sich das aus? Immerhin fehlen am eigenen Platz in Stripfing Licht, ein breiteres Spielfeld und ein breiterer Zuschauerbereich.

Christoph Pelczar: Wir beginnen mit den Bauarbeiten in den nächsten Tagen. Die Planungen dazu liefen bereits seit letztem Jahr. Wir hatten bereits im Herbst einen Baustart angekündigt. Dieser verzögerte sich, weil der Generalunternehmer getauscht wurde. Die Finanzierung des Bauvorhabens ist gesichert und wir werden den Umbau nun in Angriff nehmen. Ich und mein Team werden nun alles der Bundesliga im Rahmen der Lizenzierung darlegen, kennen unsere Hausaufgaben, wir werden das Schritt für Schritt abarbeiten.

Christoph Pelczar (Mitte) hat es nicht gerade leicht als Neo-Obmann.

"Nachdem Generalunternehmer getauscht wurde, ergab sich noch potenzielle weitere Partnerschaft"

LIGAPORTAL: Warum wurde baulich, obwohl im Herbst angekündigt, nichts davon in Angriff genommen? Warum gibt es - wie die Kronen Zeitung berichtet - kein Okay von Gönner Erich Kirisits?

Christoph Pelczar: Nachdem der Generalunternehmer getauscht wurde, ergab sich noch eine potenzielle weitere Partnerschaft. Diese kam jedoch am Ende nicht zustande. Die Finanzierung des Umbaus ist unabhängig davon gesichert.

"Spielergehälter sind nicht ausständig"

LIGAPORTAL: Stimmt das mit der nicht bezahlten Miete beim Floridsdorfer AC? Sind auch Spielergehälter ausständig?

Christoph Pelczar: Es ist richtig, dass es offene Forderungen des FAC gibt – diese werden selbstverständlich vom SV Stripfing getilgt. Spielergehälter sind nicht ausständig.

LIGAPORTAL: Wo soll die Reise des SV Stripfing hingehen?

Christoph Pelczar: Insbesondere nach der Neuwahl des Vorstandes steht der SV Stripfing vor einem quasi Neustart. Ich als Obmann spüre die Energie, die in meinem Team steckt, gemeinsam möchten wir nun die Zukunft unseres Vereines gestalten. Ich bitte jedoch auch darum, uns die dafür nötige Zeit einzuräumen. Im ersten Schritt geben wir alles dafür, die Lizenz für die kommende Spielzeit zu erhalten.

Wichtig ist mir auch zu betonen, dass wir natürlich nicht auf unseren Nachwuchs und die Amateure vergessen. Wir möchten gemeinsam mit unseren Mitgliedern den Spirit des SV Stripfing neu entfachen. Wir alle wissen das wir nur gemeinsam erfolgreich sein können. Dafür sind wir angetreten, und dafür stehen wir auch.

Fotocredit: SV Stripfing und Josef Parak