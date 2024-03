Welcome back! Wie der derzeit in der ADMIRAL 2. Liga im Aufwind befindliche Tabellenneunte FC Flyeralarm Admira am heutigen Sonntag vermeldet, wird Reinhard Young weiterhin für die Südstädter spielen. Nachdem der mit 31. Dezember 2023 auslaufende Leihvertrag des 22-jährigen nigerianischen Stürmers zunächst nicht verlängert werden konnte, gelang es doch noch den Angreifer von Giant Brillars FC fix für eineinhalb Jahre zu verpflichten.

Wird das Admira-Angriffsspiel in der Frühjahrssaison beleben: Der 22-jährige Nigerianer Reinhard Young.

„Wir wollten Reini bereits im Winter unbedingt verlängern"

„Wir wollten Reini bereits im Winter unbedingt verlängern, weil wir von seinen Fähigkeiten überzeugt sind. Umso erfreuter sind wir, dass die Verpflichtung mit etwas Verspätung doch noch geklappt hat“, erklärt Sportdirektor Peter Stöger.

Reinhard Azubuike Young (geb.: 18.08.2001), der Anfang Februar 2023 in der Südstadt anheuerte, absolvierte bisher 29 Einsätze für die Panther. Er erzielte 4 Tore und steuerte 4 Assists bei und wird am Montag wieder ins Training einsteigen.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL