Bei ADMIRAL 2. Liga-Leader GAK 1902 läuft das Werkl nicht nur auf sportlicher Ebene wie geschmiert, auch der Zuschauer-Zuspruch des Traditionsklubs kann sich absolut sehen lassen: Fast 4.000 Anhänger wohnen den Heimspielen der Rotjacken in der heurigen Saison im Schnitt bei - das kommende Steirer-Spitzenspiel gegen den Rangzweiten DSV Leoben (Samstag, 6. April, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) könnte den Publikumsrekord in der laufenden Zweitliga-Spielzeit 2023/24 (aufgestellt in der Vorwoche beim GAK-Gastspiel bei der SV Guntamatic Ried, ZZ: 6.210) brechen.

Stimmungsgarantie bei Heimspielen der Rotjacken in der ADMIRAL 2. Liga - der Sprung zurück ins Oberhaus ist für den Kult-Klub aus der Murmetropole zum Greifen nahe, zumal man den "Rest des Feldes" bereits auf zumindest 14 (!) Zähler distanziert hat.

Über 5.000 Karten abgesetzt - Osttribüne öffnet ihre Schleusen

Vorab sind bereits 5.200 Tickets vergriffen. Aufgrund des großen Andrangs hat der im Kalenderjahr 2024 noch ungeschlagene GAK am heutigen Dienstag vermeldet, zudem die Osttribüne der Merkur Arena zu öffnen.

Das Hinspiel im Herbst am "Monte Schlacko" vermochten die Rotjacken damals knapp mit 2:1 für sich zu entscheiden - Daniel Maderner und Christian Lichtenberger trafen für die Grazer, Kevin Friesenbichler gelang nur mehr das Anschlusstor für die Donawitzer.

Es geht Schlag auf Schlag! Im nächsten Topspiel der 2.Liga empfangen wir den Zweitplatzierten @dsv1928. Jetzt zählt's - auf ins Stadion!💪🏻 #GAKDSV #grazerak #LigaZwa



🔗 Online-Tickets: https://t.co/9UEPQEx6YY pic.twitter.com/xFF9n4Q6iB — GAK 1902 (@grazerak) April 2, 2024

Fotocredit: Christian Fauland