Und "täglich grüßt der DSV Leoben" derzeit....nach den turbulenten Tagen beim ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger fragte Ligaportal mal bei einem der erfahrensten Spieler nach: Kevin Friesenbichler (geb.: 06.05.1994 in Weiz). Der 29-jährige Mittelstürmer kam im vergangenen Sommer zu den Donawitzern und blickt bereits auf einige Stationen, darunter auch im Ausland wie in Polen, Lettland, Deutschland und Portugal, zurück, wurde in der Jugend beim FC Bayern München, FK Austria Wien und FC Admira ausgebildet. In Leoben fühlt sich der Linksfuß wohl, wie der ehemalige ÖFB-U-21-Teamstürmer im "Give-me-five"-Interview verriet.

Voller Einsatz bei Stürmer Kevin Friesenbichler für den DSV Leoben, auch über diese Saison hinaus.

"Es geht immer weiter bergauf"

LIGAPORTAL: Hallo Kevin, du bist mehrere Monate wegen eines Sehnenanrisses ausgefallen, wodurch die Frühjahrssaison für dich praktisch erst am 29. März mit dem Comeback beim Heimspiel gegen Kapfenberg begann. Wie ist dein Gesundheits- und Fitnesszustand?

Kevin Friesenbichler: Gesundheitlich geht es mir mittlerweile wieder gut. Es war eine sehr lange Zeit, in der ich wegen dem Sehnenanriss außer Gefecht war (Anm.: von 26.11.23 - 29.03.24), der sehr schwer zu behandeln ist. Seit gut einem Monat bin ich wieder im Mannschaftstraining, habe zwei Kurzeinsätze gehabt und ein Mal über 60 Minuten im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen den SK Rapid gespielt. Die Fitness wird immer besser und es geht immer weiter bergauf. Ansonsten schaut es nach der Verletzung wieder sehr gut aus.

LIGAPORTAL: Ihr habt beim DSV Leoben vergangenen Woche turbulente Tage erlebt, Trainer-Abgang René Poms, Trainer-Rückkehr Carsten Jancker - was macht das mit dir und der Mannschaft?

Kevin Friesenbichler: Ja, natürlich. Doch das gehört im Fußball dazu, es ist ein Tagesgeschäft. Als Spieler muss man immer, egal in welcher Lage, bereit sein, 100 Prozent zu geben am Platz. Beim Spiel und auch im Training. Das machen wir. Ich glaube man hat gegen den GAK am Wochenende gesehen, was wir für eine Mentalität in der Mannschaft haben. Da gilt es weiter dran zu arbeiten.

"Wir haben geile Mentalität in der Truppe, sind körperlich on top"

LIGAPORTAL: Du hast die Mentalität angesprochen, was euch ja auch dazu verholfen hat nach dem Cup-Aus gegen den SK Rapid am Samstag beim souveränen Liga-Leader GAK und Aufsteiger in spe hinten heraus noch den 1:1-Endstand zu schaffen. Was sind eure Ziele auf der Saisonzielgeraden, Vizemeister werden?

Kevin Friesenbichler: Natürlich. Wenn wir zum derzeitigen Zeitpunkt der Saison schon da oben mitmischen können bzw. aktuell auf dem dritten Platz stehen, dann wollen wir aus den verbleibenden Spielen das Maximum herausholen. Dass wir als Mannschaft nach dem Höchsten streben, ist klar. Wir wollen die bestmögliche Platzierung gegen Ende der Saison schaffen. Ich bin auch überzeugt, dass das möglich ist.

Wie gesagt, wir haben eine geile Mentalität in der Truppe, sind körperlich on top! Sind auf einem sehr guten körperlichen Level. Deswegen bin ich mir da auch sicher, dass wir das Bestmögliche rausholen werden.

"René war ein sehr guter Trainer für uns - in allen Bereichen"

LIGAPORTAL: Wenn du sagst, dass ihr körperlich auf einem top Level seid, dann ist das ja sicherlich auch ein Verdienst von Trainer René Poms, mit dem ihr ja ab September bis März eine regelrechte Fabelserie hingelegt habt. Wie war seine Trainings-Didaktik, sein Spielstil für dich und wie weit hat dich überrascht, dass er nach dem Cup-Aus "das Handtuch geworfen" hat?

Kevin Friesenbichler: Wir sind körperlich wirklich auf einem top Level. Um es kurz zu fassen, René war ein sehr guter Trainer für uns. In allen Bereichen. Was das Training am Platz betrifft, so haben wir alle als Mannschaft sehr viel von ihm mitnehmen können.

Aber wie schon gesagt, Fußball ist ein Tagesgeschäft. Es gibt einen neuen, alten Trainer und für uns als Mannschaft heißt es schnellstmöglichle Anpassung an die neue Herangehensweise.

"...vor allem wie es hier in Leoben ist"

LIGAPORTAL: Du wirst in wenigen Wochen 30 Jahre jung, hast schon einige Fußball-Stationen, gerade auch im Ausland, erlebt. Was sind deine persönlichen Zukunftsziele und wie lang hast du noch Vertrag beim DSV Leoben?

Kevin Friesenbichler: Meine persönlichen Ziele sind einfach Erfolg. Überall wo ich bin möchte ich den größtmöglichen Erfolg haben und mich auch in gewissen Phasen weiterentwickeln. Um besser zu werden, Spass zu haben. Vor allem wie es hier in Leoben ist.

Ich bin sehr froh darüber nah bei meiner Familie zu sein, was in meiner Karriere nicht oft der Fall war. Ich möchte so gut wie möglich diese Saison abschließen und dann nächste Saison wieder versuchen, um anzugreifen. Um auch da wieder ganz oben mitzuspielen.

LIGAPORTAL: D.h....du wirst beim DSV Leoben bleiben und wie lang läuft dein Vertrag?

Kevin Friesenbichler: Ja, ich habe noch über diese Saison hinaus einen Vertrag. Wie lange der dauert möchte ich nicht sagen, weil das von Vereinsseite auch nie kommuniziert wurde. Aber er geht über diese Saison hinaus un so lang ich Vertrag habe, werde ich mein Maximum geben und auch da bleiben.

LIGAPORTAL: Danke für das Gespräch. Viel Erfolg.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und GEPA-ADMIRAL