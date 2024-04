Der Floridsdorfer AC schmiedet Pläne für neues Stadion, der FAC plant ein neues Multifunktionsstadion, der FAC weicht im Falle eines Aufstiegs in die Generali Arena aus – all das waren Schlagzeilen hinsichtlich der Stadionpläne beim aktuell Tabellenvierten der ADMIRAL 2. Liga in den vergangenen fünf Jahren. Nachdem es um dieses Thema in der jüngeren Vergangenheit ruhig wurde in der Hopfengasse, brodelt nun wieder die Gerüchteküche. LIGAPORTAL hat sich "über der Donau" umgehört.

Die Infrastruktur in der Hopfengasse stammt aus den 70er Jahren

Stadion in die Jahre gekommen

Offiziell hat man sich bei den Floridsdorfern bisher hinsichtlich des Stadionbaus bedeckt gehalten. Eines ist aber klar: An den Rahmenbedingungen hat sich nichts verändert. Der FAC hat sich längst im Spitzenfeld der ADMIRAL 2. Liga etabliert, kratzt immer wieder sogar am "Platz an der Sonne". Das Stadion in der Hopfengasse ist aber in die Jahre gekommen und ist sanierungsbedürftig, stammt die Infrastruktur doch aus den 70ern. Der FAC dürfte auch heuer wieder die Lizenz für die Bundesliga bekommen. Das Bittere daran ist aber, dass man die Heimspiele weiterhin - in der Bundesliga - nur in der Generali Arena in Favoriten austragen könnte.

„Es stimmt, dass wir zuletzt wieder in sehr gute und produktive Gespräche mit der Stadt Wien rund um Sportstadtrat Hacker getreten sind. Diese stimmen uns zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen und Monaten eine finale Infrastruktur-Lösung für den FAC-Platz gefunden werden kann. Der Zeitpunkt wäre in Anbetracht unseres bevorstehenden 120-jährigen Vereinsjubiläums ein sehr passender”, sagt Stefan Krainz, Geschäftsführer Wirtschaft des FAC.

Umbaupläne in der Hopfengasse

Was bisher geschah? Die Stadt Wien hat Umbaupläne für das Stadion des Klubs aus dem 21. Wiener Gemeindebezirks vor Jahren budgetiert. Natürlich hat die Energiekrise die Baukosten inzwischen in die Höhe schnellen lassen, am Bekenntnis ändert das aber nichts. Während also die Tribüne für die Auswärtsfans, als auch jene hinter dem Tor aus der eigenen Tasche finanziert wurden, braucht es beim Umbau für das Gesamtstadion wohl die öffentliche Hand.

Die Zusage der Stadt Wien gab es dafür schon vor Jahren. 15 Millionen Euro soll der Umbau kosten. „Wir investieren hier immerhin 15 Millionen Euro ohne Rückzahlungsvereinbarung, die zu ausschließlichen Mehreinnahmen beim FAC führen werden“, sagte Sportstadtrat Peter Hacker gegenüber heute.at schon 2022.

Und was soll nun in der Hopfengasse passieren? Das Multifunktionsstadion wird es jedenfalls nicht. Die Klubspitze will eine moderne Zweitliga-Arena mit – wie man hört – möglichen schnellen Adaptierungsmöglichkeiten für die höchste österreichische Spielklasse.

Foto-Copyright: FAC