Der Tabellendrittletzte der ADMIRAL 2. Liga, der FC Dornbirn 1913, hat es getan und Mitte März den bisherigen Sportdirektor Eric Orie als Interimstrainer installiert, was zum Turnaround der Vorarlberger führte. Der bis vor der 25. Runde Viertletzte SV Stripfing tauschte einen Monat später ebenfalls: Co-Trainer Florian Hart übernahm anstelle von Maximilian Uhlig, der dem Vernehmen nach freiwillig ging. Und nun reagiert - wie Ligaportal am heutigen Sonntag erfahren hat - auch der neue Viertletzte Kapfenberger SV 1919 und entlässt Chefcoach Abdulah Ibraković.

Enttäuscht über seine Entlassung: KSV 1919-Cheftrainer Abdulah Ibraković, dem es in der Vorsaison zu verdanken war, dass die Kapfenberger überhaupt noch in der ADMIRAL 2. Liga geblieben sind.

Dank Fabelserie in Vorsaison als Retter gefeiert

Der 53-jährige, im ehemaligen Jugoslawien geborene Österreicher war in der vergangenen Saison noch der große Retter der Falken, denen nach einem Horror-Herbst 2022 nach nur drei Punkten aus den ersten 13 Spielen (3U, 10N) als abgeschlagenes Schlusslicht der Absturz in die Regionalliga drohte. Dann kehrte Abdulah Ibraković zum zweiten Mal zu den Kapfenbergern zurück, schaffte dank einem Kraftakt und Aufholjagd-Fabelserie mit 31 Punkten (9S, 4U) das schier Unmögliche - den Klassenerhalt.

Um in der neuen Saison wieder mit vielen jungen Spielern das Ziel Ligaverbleib als Vorgabe zu haben. Es ließ sich in der Hinrunde auch alles gut an, standen die Steirer stets "über dem Strich" bzw. den drei Abstiegsrängen, grüßten in Runde 14 sogar von Rang 4.

Zuletzt nur sechs Punkte aus elf Spielen

Lagen nach der Hinrunde dann auf Platz 9, ehe der jähe Absturz folgte. Nur ein Dreier und gesamt sechs Punkte aus den vergangenen elf Spielen (3:1-Heimsieg vs. SV Stripfing), bei drei Unentschieden und sieben Niederlagen. Vor allem jene vom Freitag mit 1:3 gegen den SV Horn schmerzt, denn weil der SV Stripfing (3:1 in St. Pölten) und der FC Dornbirn (3:2 beim SK Sturm Graz II, nach frühem 0:2-Rückstand) tags darauf voll punkteten, ist der KSV 1919 nun auf ein Mal mittendrin im "Abstiegs-Strudel".

Am Freitag kommt es zum "Kellerkracher" der Kapfenberger beim wiederstarkten FC Dornbirn, der im Flow ist, zuletzt fünf Spiele unbesiegt blieb, mit vier Dreiern (1U) den Anschluss an das rettende Ufer schaffte und nurmehr drei Zähler hinter den Steirern liegt.

Dabei wird Abdulah Ibraković, wie er Ligaportal verriet, beim Auswärtsspiel an der Birkenwiese nicht mehr an der Seitenlinie stehen und sich darüber ziemlich enttäuscht zeigt. Das Tagesgeschäft Fußball mit seiner Schnelllebigkeit ereilt nunmehr den letztjährigen Erfolgscoach - der Trainer als bekanntlich schwächstes Glied...!

Wer übernimmt und in den verbleibenden fünf Runden das "Ruder rumreißen" soll, wurde von Vereinsseite noch nicht kommuniziert.

KSV-Restprogramm:

FC Dornbirn (Fr., 03.05., a), SKU Amstetten (So., 12.05., h), First Vienna FC 1894 (Fr., 17.05., a), FC Liefering (Pfingstmontag, 20.05., h) und GAK 1902 (Sa., 25.05., a).

