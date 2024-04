Wie der SKN St. Pölten, nach 25 Runden auf einem in Anbetracht der gesteckten Ziele für die Saison 2023/24 enttäuschenden Rang 9 in der ADMIRAL 2. Liga (23 Punkte hinter Leader GAK 1902!), heute vermeldet wird Jan Schlaudraff (Geschäftsführer Sport) die Niederösterreicher im Sommer verlassen. Der 40-jährige Deutsche wird sich mit Ende der Saison neuen Herausforderungen stellen. Grund dafür ist einerseits die nicht zufriedenstellende sportliche Situation, andererseits gibt es zwischen Schlaudraff und dem Vorstand des SKN unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung des Vereins über den Sommer hinaus.

Zu Saisonbeginn herrschte noch Zuversicht und eitel Sonnenschein im Wolfs-Rudel (v.l.): Trainer Emanuel Pogatetz mit Jan Schlaudraff, Sportdirektor Tino Wawra und Trainer Stephan Helm. Nun ist aus dem Quartett ab kommenden Sommer nunmehr einer übrig geblieben, der 44-jährige Linzer Tino Wawra.

„Sind aus unterschiedlichsten Gründen weit von unseren sportlichen Zielen entfernt – und dies liegt letztendlich in meiner Verantwortung"

Jan Schlaudraff, Geschäftsführer Sport SKN St. Pölten: „Ich möchte mich in aller Form bei allen Mitarbeitern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten zweieinhalb Jahre bedanken. Es war eine extrem intensive und lehrreiche Zeit, in der ich alles für den Verein gegeben habe. Leider sind wir aus unterschiedlichsten Gründen in diesem Jahr weit von unseren sportlichen Zielen entfernt – und dies liegt letztendlich in meiner Verantwortung.

Was die Ausrichtung für die neue Saison betrifft, gibt es zwischen mir und dem Vorstand unterschiedliche Auffassungen, daher sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass sich unsere Wege nach dieser Saison trennen werden.“

„Jan hat den Kontakt zu unserem bisherigen Kooperationspartner VfL Wolfsburg intensiv gepflegt"

Helmut Schwarzl, Präsident SKN St. Pölten: „Jan hat während der letzten zwei Jahre durch seine langjährige Erfahrung im Profifußball wesentlich zur Professionalisierung des SKN beigetragen, den Kontakt zu unserem bisherigen Kooperationspartner VfL Wolfsburg intensiv gepflegt und seine Tätigkeit mit Leidenschaft und großem Engagement ausgeübt.

Wir haben uns für diese Saison große Ziele gesteckt, die leider durch diverse Umstände nicht erreicht werden konnten. Unsere Wege trennen sich mit Ende dieser Saison, bis dahin wird Jan seinen Beitrag weiterhin leisten. Im Namen des Vorstandes und aller SKN Mitarbeitenden und Partner bedanke ich mich bei Jan für seinen großen Einsatz und die stets wertschätzende Zusammenarbeit!“

Fotocredit: SKN St. Pölten