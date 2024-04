Diesen Sonntag, den 5. Mai 2024, erlebt die Hohe Warte eine Premiere seit dem Wiederaufstieg der Herren des Kultklubs First Vienna FC 1894 in die ADMIRAL 2. Liga: Zum ersten Mal findet sowohl ein Herren- als auch Frauenmatch am selben Tag in der malerischen Naturarena statt. Die Spielpaarungen versprechen hochkarätige Duelle!

Beim Hinspiel am 20. Oktober in Ried gab es für die Vienna nichts zu holen bei der 1:4-Niederlage in der Innviertel Arena. Die Oberösterreicher sind im Frühjahrs-Flow, gewannen erstmals in der Saison vier Spiele en suite und kommen mit breiter Brust auf die Hohe Warte.

„Sind gut vorbereitet, um unsere Heimspielserie fortzusetzen"

Der Spieltag beginnt mit dem Herrenmatch in der 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga. Um 10:30 Uhr trifft das Team aus Döbling auf die SV Ried (Ligaportal-LIVETICKER). Die Gäste aus Oberösterreich, erster Verfolger von Tabellenführer GAK 1902, haben sich im Herbst mit einem 4:1-Sieg gegen die Vienna durchgesetzt. Nach einer Niederlage im Derby gegen den FAC startet das Team von Cheftrainer Mehmet Sütcü mit erneuertem Elan in die Trainingswoche.



Vienna-Cheftrainer Sütcü äußert sich motiviert: „Nach intensiver Analyse des letzten Spiels konzentrieren wir uns darauf, im Training gezielt Verbesserungen vorzunehmen. Wir freuen uns riesig auf die bevorstehende Doppelveranstaltung und sind gut vorbereitet, um unsere Heimspielserie fortzusetzen.“

Wiener Frauenderby im Rahmen des Heimspiel-Doppels

Im zweiten Spiel empfangen die Vienna-Frauen in der ADMIRAL Frauen Bundesliga die Wiener Austria. Damit kommt es auch zur ersten Doppelveranstaltung von Herren und Frauen seit dem Wiederaufstieg der Herren 2022. Anpfiff zum Derby im Anschluss an die Herrenpartie ist um 12:45 Uhr.

Für die Döblingerinnen geht es nach dem großartigen 2:0-Auswärtstriumph in Altach darum, den zweiten Tabellenplatz abzusichern.



Frauentrainer Mark Dobrounig teilt seine Begeisterung: „Die Vorfreude auf das Derby mit dieser Kulisse ist enorm. Es ist ein besonderes Ereignis für das ganze Team, eine Doppelveranstaltung mit einem Wiener Derby wird sicher was ganz Spezielles. Wir zählen auf die Unterstützung unserer tollen Fans und werden diese Energie dann auch wieder am Platz zurückgeben.“

Ticketinfo

Ein Ticket berechtigt am Sonntag zum Besuch beider Spiele. Im Vorverkauf sind Tickets auf www.1894.at/tickets erhältlich, und am Spieltag können ab einer Stunde vor Spielbeginn Tickets an der Tageskasse gekauft werden. Für Fans der SV Guntamatic Ried steht der Gästesektor offen.



Sowohl Dauerkarten als auch Tagestickets gelten für beide Spiele des Tages.

Nochmal ein großes BRAVO an unsere Vienna Frauen! 💙💛 So ein wichtiger Sieg gehört gebührend gefeiert. 💪#ViennaFamily #Frauenpower pic.twitter.com/zntJ8fiVJE — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) April 28, 2024

Fotocredit: Daniel Scharinger