Nach Alexander Leidinger kehrt ein weiterer Eigenbauspieler von Admiras Partnerverein Traiskirchen zurück zu seinen Wurzeln: Nicolas Zdichynec wird ab der kommenden Saison wieder das Trikot des FC Flyeralarm Admira tragen.

„Wir hatten Nicolas schon länger im Auge und freuen uns, dass wir ihn wieder für die Admira begeistern konnten. Er kennt die Südstadt wie seine Westentasche, ist hier groß geworden und kehrt nun heim. Nicolas kann sich bei uns optimal weiterentwickeln und passt vom Typ her perfekt in unsere junge und ambitionierte Mannschaft“, erklärt Sportdirektor Peter Stöger.

Ralf Muhr, Technischer Direktor, führt fort: „Nicolas soll unseren Defensivverbund als weiterer Eigenbauspieler nach einer starken Saison bei unserem Kooperationsclub FC Flyeralarm Traiskirchen verstärken. Er verfügt bereits über Zweitligaerfahrung, ist ein Produkt der Admira-Nachwuchsschmiede, deshalb freuen wir uns sehr, dass er wieder in die Südstadt zurückkehrt!”

Zdichynec kam mit 8 Jahren in die Südstadt und durchlief sämtliche Nachwuchs- sowie Akademie-Mannschaften. Am 21. Mai 2021 feierte der heute 22-Jährige beim 1:1 gegen Altach sein Debüt in der Profi-Mannschaft. Im darauffolgenden Sommer wechselte er zur SV Ried. Nach einer Leihe zu Vorwärts Steyr folgte im vergangenen Jahr das Engagement in Traiskirchen. 29 Einsätze später kommt es nun zur Rückkehr zur Admira.

Dementsprechend groß ist bei Zdichynec die Vorfreude: „Ich bin schon während meiner Zeit im Nachwuchs hier im Stadion in der Kurve gestanden und habe das Admira-Lied mitgesungen. Die emotionale Bindung zum Verein ist nie abgerissen und deswegen bin ich sehr glücklich, wieder daheim zu sein!“

Foto: Admira