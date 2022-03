Auch in dieser Woche hatten die Fans die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 20 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

"Spieler der 20. Runde": Chistopher Giuliani (Kapfenberger SV)

Spieler der Runde ist...

Christopher Giuliani (KSV 1919)

Was Patrick Krenn schon vor ihm schaffte, brachte nun auch Christopher Giuliani zuwege. Nämlich als KSV-Torhüter zum „Spieler der Runde“ gewählt zu werden. Der 22-jährige Giuliani war beim „Steirerderby“ in der Merkur Arena gegen den GAK, der Turm in der Schlacht bei den Kapfenbergern. Letztlich gelingt es ihm dann bei seinem 15. Saisoneinsatz die Null zu halten. Was den Mürztalern dann einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib einbringt. Die bisherigen Stationen des ehemaligen U21-Teamspielers waren der GAK, Gössendorf, Admira und Sturm Graz. Bis Ende Juni 2022 hat er nun noch in Kapfenberg Vertrag. Mal sehen wie es für den reaktionsschnellen Schlussmann, KSV agierte in Graz 54 Minuten lang in Unterzahl, dann nachfolgend weitergeht. Ligaportal.at gratuliert herzlich.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Christopher Giuliani KSV 1919 56.36 % 2 Fabian Neumayr Blau-Weiß Linz 13.75 % 3 Lukas Fadinger SV Lafnitz 11 % Jong-min Seo Wacker Innsbruck 4.81 % Dennis Grote Wacker Innsbruck 3.78 %

Bild: Richard Purgstaller (RIPU-sportfotos.at)