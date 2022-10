Die besten Spieler des Spieltages wurden von der Ligaportal-Redaktion recherchiert und in einem Team der Runde 12 zusammengestellt. Ab sofort sind die Fußballfans wieder an der Reihe. Sie können nun 24 Stunden lang ihren Spieler der Runde selbst wählen. Die Wahlurne ist ab sofort geöffnet, pro Stunde ist eine Stimme möglich. Wer ist ihr "bwin" Spieler der Runde 12?

Fally Mayulu (2.v.r.) und die Blau Weißen haben derzeit Grund zum Jubeln: nach Saison-Stotterstart produziert die Linzer "Torfabrik" derzeit. 9 Tore in 2 Spielen, "Goldener Oktober" bisher für die Scheiblehner-Elf. Und der 20-jährige Franzose hat mit 3 Treffern seine Aktien bei "alle Neune".

Spieler der Runde ist...

Fally Mayulu (Blau-Weiß Linz)

Der Aufwind beim FC Blau Weiß Linz ist auch mit seiner Person verbunden. Bei den jüngsten 2 Kantersiegen (5:2 in Dornbirn, 4:1 vs. Vorwärts Steyr) erzielte der 20-Jährige ein Drittel der Treffer, hat nun 4 auf seinem Saison-2. Liga-Konto. Der Franzose mit dem Gardemaß von 1,93 Metern stammt aus dem Nachwuchs vom RC Lens und war in der Saison 2020/21 bei der 2. Mannschaft von Bundesligist VfL Wolfsburg. Hernach war der Mittelstürmer vereinslos, heuerte im Februar 2022 bei den Blau Weißen an. Fally N'Dofunsu Mayulu (so sein vollständiger Name in seinem Heimatland, DR Kongo) hat noch Vertrag bei den Linzern bis 31. Mai 2023. Der jüngere Bruder des großgewachsenen Goalgetters - Senny - spielt in der U17 von Paris SG.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Fally Mayulu Blau-Weiß Linz 46.43 % 2 Andree Neumayer SV Horn 14.29 % 3 Christoph Lang Sturm Graz II 8.33 % Leonardo Ivkic Young Violets 7.14 % Patrick Schmidt Admira Wacker 7.14 %

