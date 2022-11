Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 14 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Kollekte Freude über den Sieg von SKU-Sympathieträger und Kapitän Lukas Deinhofer zum Spieler der Runde beim Tabellenvierten aus Niederösterreich.

Spieler der Runde ist...

Lukas Deinhofer (Amstetten)

Es war lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Amstettener und dem Top-Torjäger der Liga aus Linz, Matthias Seidl. Beide hatten es verdient. Das Happy-End war letztendlich bei Lukas Deinhofer. Der beidfüßige Außenspieler ist ein würdiger SKU-Kapitän und -Dauerbrenner. Der mittlerweile 28-Jährige spielt seit fast 10 Jahren bei den Mostviertlern und kam im Jänner 2013 vom SC Union Ardagger zum Zweitligisten aus Niederösterreich, für den er seither 120 Pflichtpartien (4 Tore, 3 Assists) absolvierte. Sein letztes Tor ist allerdings schon einige Zeit her: am 16. Mai 2021 bei der 2:3-Heimniederlage gegen den SK Rapid II. Doch Deinhofer hat andere Kompetenzen, ist verlässlich, ein Faktor im SKU-Spiel und mit daran beteiligt, dass es beim derzeit Tabellen-4. in diesem Herbst so gut läuft. Apropos läuft...sein Vertrag ist noch bis Juni 2023 datiert.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Lukas Deinhofer Amstetten 24.3 % 2 Matthias Seidl Blau-Weiß Linz 20.56 % 3 Nils Zatl First Vienna FC 1894 15.89 % Felix Kerber FC Dornbirn 9.81 % Luis Hartwig SKN St. Pölten 7.48 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL