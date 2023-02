Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 17 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

SKU Amstetten-Dauerbrenner Sebastian Leimhofer, der in allen 17 Zweitliga-Partien in dieser Saison mitwirkte, brachte es vor der Partie gegen den FC Dornbirn auf einen Treffer...um am Samstag per Doppelpack in der Schlussviertelstunde zuzuschlagen. Die Vorarlberger liegen dem 24-jährigen Offensivakteur überhaupt...bereits beim 3:1-Hinspielsieg im Ländle steuerte er einen Assist bei.

Spieler der Runde ist...

Sebastian Leimhofer (Amstetten)

Am Samstag beim 3:3 gegen den FC Dornbirn 1913 erlebte der SKU Amstetten die "Leimhofer-Viertelstunde". Die Vorarlberger führten bis zur 75. Min. bereits mit 3:1 im Ertl-Glas-Stadion, auch dank dem Doppelpack von Sebastian Santin. Da wollte der Amstettener Sebastian, nämlich Leimhofer, in nichts nachstehen und schnürte im Finish ebenfalls einen Doppelpack (75./90.), um dem Tabellenachten beim Torspektakel zumindest noch ein Remis zu retten. Für den 24-jährigen, offensiven Mittelfeldspieler sein erster in dieser 2. Liga-Saison und zweiter gesamt im 46. Zweitliga-Einsatz bei den Mostviertlern, zu denen die Nr. 7 der SKU im Sommer 2021 von Toni Polsters Wiener Viktoria wechselte. Sein Vertrag läuft allerdings in diesem Sommer aus. Die Wahl zum Spieler der Runde gewann er mit überwältigender Mehrheit.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Sebastian Leimhofer Amstetten 65.22 % 2 Paul Mensah Blau-Weiß Linz 10.05 % 3 Mario Grgic KSV 1919 8.15 % Jurica Poldrugac SV Lafnitz 5.71 % Sebastian Santin FC Dornbirn 2.72 %

