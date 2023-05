Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 25 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Hat derzeit Grund zum Jubeln und ist im Frühjahrs-Flow mit Toren am laufenden Band: Ronivaldo "rockt" Liga 2. Der Sommer-Neuzugang wurde die erhoffte Verstärkung und könnte auf der Saison-Zielgeraden (noch 5 Runden) der entscheidende Faktor für Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz bei der Rückkehr in die Bundesliga werden. In den jüngsten 6 Partien traf der 34-jährige Brasilianer regelmäßig, in dieser Periode 9 Mal, gesamt in der Saison 16 Mal. Sein 2-Jahres-Vertrag läuft bis 30. Juni 2024!

Spieler der Runde ist...

Ronivaldo (Blau-Weiß Linz)

Alter schützt wirklich vor Tore nicht: Mit 34 Jahren "rockt" Ronivaldo im Frühjahr die 2. Liga! Nach seiner Eingewöhnungs- und Anlaufzeit im Herbst, wo der Torgarant meist eingewechselt wurde, legte der Sommer-Neuzugang der Blau-Weißen mit dem neuen Jahr so richtig los. Der Stürmer vom Zuckerhut versüsst den Linzern das Frühjahr, war nicht nur jüngst im Topspiel beim GAK 1902 mit seinem Doppelpack Matchwinner beim 3:0-Sieg, sondern wiederholt zuvor. Der zweifache Zweitliga-Torschützenkönig und 2. Liga-Spieler der Saison (2019 + 2020 mit Austria Lustenau) ist auf dem besten Weg, zum 3. Mal die Torjägerkrone (derzeit führend mit 16 Treffern) zu gewinnen und blüht in seinem x-ten Fußball-Frühling so richtig auf. Was für eine Fabel-Bilanz im Kalenderjahr von der echten Nr. 9: in Folge 6 Mal gescort (3x per Doppelpack), gesamt 11 Tore in 2023. Ronivaldo könnte den Unterschied machen und den Aufstiegs-Aspirant in die Bundesliga schießen!

Die Top 5 der Abstimmung

1 Ronivaldo Blau-Weiß Linz 27.56 % 2 Dominik Starkl Amstetten 23.72 % 3 Gerhard Mena Dombaxi SK Vorwärts Steyr 14.1 % Lukas Walchhütter KSV 1919 12.82 % Julian Keiblinger SKN St. Pölten 12.18 %

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at