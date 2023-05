Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 29 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Ein Hauch von Genialität: Michael Liendl und sein "linker Zauberfuss". Der 37-jährige kann´s allerdings auch mit rechts, wie bei der Vorlage zum Führungstor gegen Amstetten bewiesen.

Spieler der Runde ist...

Michael Liendl (GAK 1902)

Zum 2. Mal in Folge wurde Michael Liendl mit überwältigender Mehrheit zum Spieler der Runde gewählt! Beim 3:0-Heimsieg über Amstetten setzte der 37-Jährige Unterschied die entscheidenden Akzente, brachte die Rotjacken auf die Siegerstraße. Erst lieferte Leader Liendl die maßgerechte Vorarbeit (mit rechts!) zum Führungstor von Jastremski und steuerte damit seinen 18. Assist in dieser Saison bei, um dann mit dem Elfmetertor zum 2:0 den "Sieg-Sack" praktisch "zuzumachen". Kurz vor Schluss erhielt der GAK 1902-Regisseur dann bei seiner Auswechslung den verdienten Sonderapplaus. Der Aufstieg mit den Grazern in die Bundesliga wäre für den "Alpen-Maradona" in seiner Abschiedssaison von der aktiven Profi-Karriere eine gebührende Krönung. Der Matchball liegt bereit...nächsten Sonntag in Dornbirn! In Vorarlberg...wo Michael Liendl einige Zeit seiner Jugend verbrachte...der Fußball schreibt halt schöne Geschichten...der gebürtige Grazer ein "Kapitel GAK 1902"...

Die Top 5 der Abstimmung

1 Michael Liendl GAK 1902 66.51 % 2 Alberto Prada-Vega SK Vorwärts Steyr 11.48 % 3 Fally Mayulu Blau-Weiß Linz 6.7 % Milan Laszlo Toth Sturm Graz II 4.31 % Gustavo Balotelli FC Dornbirn 2.39 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL