Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 30 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist in dieser Saison 2022/2023 der letzte "bwin" Spieler der Runde?

Miloš Jovičić (li.), hier gegen Dominik Weixelbraun (SKU Amstetten), wurde auch bereits in Runde 16 im Herbst zum "bwin"-Spieler der Runde gewählt.

Spieler der Runde ist...

Milos Jovicic (GAK 1902)

Wie in der letzten Runde der BL kommt auch Liga 2 der Spieler der Runde aus Graz: Milos Jovicic. Der - wie Alexander Prass beim SK Sturm - ebenfalls das letzte Saisontor für den GAK 1902 erzielte, das beim 1:1 in Dornbirn jedoch nicht reichte, um eine Liga höher zu spielen. Der 28-Jährige kämpfte bei diesem "Herzschlag-Finale" im Aufstiegs-Fernduell mit Blau-Weiß Linz bis zur letzten Sekunde, in der der Innenverteidiger, der in der Schlußphase als Stürmer fungierte, einen letzten Schussversuch leider zu hoch ansetzte. Am 1. August 2022 kam der gebürtige Serbe, der im selben Monat die österreichische Staatsbürgerschaft erlangte, von der SV Ried zum GAK 1902, wo Milos Jovicic zur erhofften Verstärkung wurde und noch Vertrag bis Sommer 2024 hat. 4 Tore + 2 Assists in 21 Partien können sich für einen Abwehrspieler sehen lassen.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Milos Jovicic GAK 1902 27.1 % 2 Ronivaldo Blau-Weiß Linz 18.32 % 3 Lukas Deinhofer Amstetten 16.79 % Danilo Mitrovic Blau-Weiß Linz 12.6 % Stefan Feiertag Amstetten 8.4 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL