Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 1 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist der in der neuen 2. Liga-Saison der erste "bwin" Spieler der Runde?

Power-Man Jannik Wanner. Hier noch im Dress vom bayrischen Regionalligisten FV Illertissen, von dem der 23-jährige deutsche Staatsbürger, der in Haiti geboren wurde, in diesem Sommer zu SW Bregenz ins Ländle wechselte. Mit dem Aufsteiger feierte der dynamische Außenstürmer einen Auftakt nach Maß in Liga 2.

Spieler der Runde ist...

Jannik Ikendo Wanner (SW Bregenz)

Der 1. "bwin"-Spieler der Runde in der 2. Liga kommt von einem Aufsteiger. Im Duell mit Vorjahres-Aufsteiger Vienna brachte der Sommer-Neuzugang vom bayrischen Regionalligisten FV Illertissen die Vorarlberger früh mit seinem Treffer zum 2:0 (11.), zugleich der Endstand, auf die Siegerstraße. Der 23-jährige Deutsche wurde 20.12.1999 in Port-au-Prince auf Haiti geboren. In der Saison 2020/21 war der Linksfuß schon mal bei SW Bregenz. In der abgelaufenen RL-Saison in Bayern zählte Jannik Wanner mit 33 Einsätzen zu den Stammkräften, brachte es auf 2 Tore und 3 Assists. Wenn der 1,73 Meter große Außenstürmer jedoch so weiter macht wie zum Auftakt, werden die Schwarz-Weißen aus dem Ländle noch viel Freude an ihm haben.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Jannik Ikendo Wanner SW Bregenz 32.6 % 2 Milos Jovicic GAK 1902 15.42 % 3 Michael Cheukoua GAK 1902 14.54 % Winfred Amoah DSV Leoben 11.45 % Mirnes Becirovic FAC 9.25 %

Fotocredit: IMAGO/HMB-Media