Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 2 zu wählen. Zur Auswahl standen jene 11 Akteure, die es aufgrund auffallender Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde und damit Nachfolger vom 23-jährigen Deutschen Jannik Wanner von SW Bregenz aus Runde 1?

Auch die Mitspieler vom GAK 1902 freuen sich, dass Christian Lichtenberger mit überwältigender Mehrheit zum "bwin"-Spieler der Runde 2 gewählt wurde.

Spieler der Runde ist...

Christian Lichtenberger (GAK 1902)

Mit dem letztjährigen Lafnitzer Lichtenberger hat der GAK 1902 einen Top-Transfer in diesem Sommer getätigt. Der 27-Jährige schlüpfte in die "große Nr. 10" von Michael Liendl - der "Alpen-Maradona" beendete bekanntlich seine stolze Karriere - und hat bei seinem Vorgänger anscheinend genau hingeschaut. Mit seinem platzierten Linksschuss-Aufsetzer ins rechte Eck zum "Gold-Tor" in Dornbirn gelang Christian Lichtenberger, der bei den Rotjacken bis Juni 2025 Vertrag hat, ein Treffer "Marke Liendl". Seine ersten Fußball-Stationen: ATSV Steyr, Union Dietach und SK Vorwärts Steyr. 126 Zweitliga-Spiele (23 Tore, 25 Assists) absolvierte der 1,72 Meter große Mittelfeldspieler. Für die Grazer erzielte er bisher in allen 3 Pflichtspielen je 1 Tor!

Die Top 5 der Abstimmung

1 Christian Lichtenberger GAK 1902 44.35 % 2 Mark Grosse SV Ried 19.13 % 3 Winfred Amoah DSV Leoben 18.26 % Gabriel Georg Suprun SV Lafnitz 6.09 % Lukas Brückler SW Bregenz 3.48 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL