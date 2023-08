Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 3 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Daniel Maderner, hier noch im Vorjahr im Trikot vom belgischen Zweitligisten SK Beveren, für den der 27-jährige Mittelstürmer in 35 Pflichtpartien 17 Tore und 5 Assists beisteuerte, trifft nun auch für den GAK 1902.

Spieler der Runde ist...

Daniel Maderner (GAK 1902)

Im 3. Anlauf hat Daniel Maderner in Liga 2 endlich gezündet. Und wie! Und wie wichtig! Nach 0:2-Rückstand auf der Hohen Warte schnürte der 27-jährige Mittelstürmer den Doppelpack, ebnete damit dem GAK 1902 die Wende, sodass die Grazer am Ende mit dem 3:2-Erfolg ihre Siegesserie prolongierten. Nach 2 Jahren als Belgien-Legionär kehrte der Wiener-Neustädter in diesem Sommer nach Österreich zurück, unterschrieb bei den Rotjacken einen 2-Jahres-Kontrakt. Über den BSV Enzesfeld-Hirtenberg (2002-2009) und die AKA SKN St. Pölten (2009-2013) wechselte Maderner mit 17 Jahren im Sommer 2013 zum damaligen Bundesligisten Wr. Neustadt, für den der 1,90 Meter-Mann 8 BL-Einsätze absolvierte. Es folgte eine Leihe zum FAC, ehe sein Weg über Ebreichsdorf, Amstetten & Altach ins Ausland führte. 60 BL- und 81 Zweitliga-Einsätze verbuchte Maderner, der diverse ÖFB-Nachwuchsteams durchlief.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Daniel Maderner GAK 1902 60.29 % 2 Stefan Umjenovic DSV Leoben 19.62 % 3 David Peham First Vienna FC 1894 5.74 % Lukas Malicsek Admira Wacker 2.87 % Richard Strebinger KSV 1919 2.87 %

Fotocredit: IMAGO-Belga