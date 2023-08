Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 5 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Spieler der Runde ist...

Sebastian Feyrer (SV Lafnitz)

Was für ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Abwehrspielern Sebastian Feyrer und David Bumberger. Am Ende hatte der 26-jährige Lafnitzer "die Nase vorn". Der mit seinem Kopfballtreffer den Torreigen beim überraschenden 4:1-Heimsieg über den bis dato verlustpunktfreien GAK 1902, in dessen Nachwuchs der Abwehrspieler ebenso u.a. ausgebildet wurde wie beim SK Sturm, eröffnete. Und das in seinem 50. Jubiläums-Pflichtspiel für die Steirer, bei denen der 1,86 Meter-Mann seit Sommer 2021 spielt und dort noch Vertrag bis Juni 2024 hat. In dieser Saison ist Feyrer bisher Dauerbrenner, absolvierte alle 6 Spiele (inkl. ÖFB-Cup) über die gesamte Spieldauer.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Sebastian Feyrer SV Lafnitz 38.31 % 2 David Bumberger SV Ried 36.39 % 3 Cedomir Bumbic First Vienna FC 1894 6.02 % Antonio Ilic Sturm Graz II 5.54 % Lukas Brückler SW Bregenz 2.89 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL