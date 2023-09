Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 6 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Spieler der Runde ist...

Jakob Meierhofer (GAK 1902)

Am 1. August 2020 wechselte Jakob Meierhofer innerhalb der Steiermark vom SV Lafnitz zum GAK 1902, für den der 1,87 Meter große Goalie seither in 62 Pflichtpartien 26x ohne Gegentor blieb. Allein in der aktuellen 2. Liga-Saison 4x in 6 Spielen! Auch am vergangenen Freitag war der 25-Jährige der große Rückhalt beim 1:0-Heimsieg im Top-Spiel gegen BL-Absteiger SV Ried. Sicherte den Rotjacken den 5. Liga-Dreier der Saison. Seine Laufbahn begann beim SV Gössendorf ging im Nachwuchsbereich weiter über Vasoldsberg und den FC Admira und deren AKA. Den Durchbruch im Profifußball schaffte der Österreicher beim GAK 1902, wo er noch Vertrag bis Juni 2024 hat.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Jakob Meierhofer GAK 1902 53.33 % 2 Haris Ismailcebioglu SV Horn 9.17 % 3 Guedes Tiba KSV 1919 7.5 % Gerhard Mena Dombaxi SKN St. Pölten 6.67 % Anes Omerovic First Vienna FC 1894 5.83 %

Fotocredit: RiPu Sportfotos