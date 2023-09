Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 7 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Hat maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Rotjacken: Mittelstürmer Daniel Maderner, der zuletzt mit dem GAK 1902 auf den Tabellenthron sprang und Aufstiegs-Konkurrent SKN St. Pölten von diesem verdrängte.

Spieler der Runde ist...

Daniel Maderner (GAK 1902)

Der 27-jährige Sommer-Neuzugang ist die erhoffte Verstärkung beim GAK 1902, passt zu den Rotjacken und erzielte in seinen bisherigen 7 BL-Einsätzen 4 Treffer. Die meisten für die Grazer! Mit seinem sehenswerten Führungstor beim prestigeträchtigen Steirer Duell in Leoben brachte der 1,90 Meter-Mittelstürmer die Messner-Mannen auf die Siegerstraße und auf den Tabellenthron. Es läuft beim Vorsaison-Vizemeister...und bei Daniel Maderner, der beim GAK 1902 bis Juni 2025 unter Vertrag steht und bei den Aufstiegs-Ambitionen den Unterschied ausmachen könnte in einer homogenen, abgeklärt wirkenden Mannschaft.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Daniel Maderner GAK 1902 49.56 % 2 Sebastian Feyrer SV Lafnitz 18.18 % 3 Cedomir Bumbic First Vienna FC 1894 9.09 % Nikki Havenaar SV Ried 5.57 % Andre Leipold SV Lafnitz 4.99 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL