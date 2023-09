Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 8 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Spieler der Runde ist...

Daniel Maderner (GAK 1902)

Der 27-jährige Wiener Neustädter ist derzeit nicht zu stoppen. Wurde von den Ligaportal-Usern zum 2. Mal in Folge zum Spieler der Runde gewählt (und das mit überwältigender, selten dagewesener Mehrheit), schnürte beim 3:0-Heimsieg gegen den FC Liefering seinen 2. Doppelpack der Saison, erzielte in den vergangenen 3 Partien 4 Tore (von gesamt 6 des GAK). Mit 6 Toren führt Daniel Maderner auch alleinig die Torschützenliste der 2. Liga nach 8 Runden an. Der 1,90 Meter-Mittelstürmer ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass die Grazer souverän mit 5 Punkten Vorsprung auf dem Tabellenthron stehen und mit breiter Brust in das Top-Spiel am Freitag gegen den ersten Verfolger und Mit-Aufstiegs-Aspirant SKN St. Pölten gehen können.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Daniel Maderner GAK 1902 68.55 % 2 Jurica Poldrugac SV Lafnitz 7.23 % 3 Nikki Havenaar SV Ried 5.97 % Albin Gashi Admira Wacker 4.09 % Niklas Szerencsi KSV 1919 3.46 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL