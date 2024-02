Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 17 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist der erste "bwin" Spieler der Runde im neuen Jahr? Er kommt aus Deutschland bzw. vom Liga-Leader...

Wenn das Frühjahr kommt, kommt Lenn Jastremski (r.) zum GAK 1902. Der 23-jährige Deutsche avancierte nach seiner Rückkehr zu den Rotjacken auf Anhieb zum Torschützen vom Dienst. Der beidfüßige Mittelstürmer scorte in beiden bisherigen Frühjahrsspielen und erweist sich als die erhoffte Verstärkung für die Grazer.

Spieler der Runde ist...

Lenn Jastremski (GAK 1902)

Mit der Rückholaktion des beidfüßigen Mittelstürmers in der Winterpause ist dem GAK 1902 ein Glücksgriff gelungen. Bereits in der vergangenen Frühjahrssaison hatten die Steirer den 23-jährige Niedersachsen (geb.: 24.01.2001 in Salzgitter) von der 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München ausgeliehen. Damals erzielte der in der Jugend des VfL Wolfsburg ausgebildete Lenn Jastremski in 14 Partien fünf Tore. Und nun bereits in zwei Spielen zwei, jeweils ein Tor bei den souveränen Siegen gegen die Kellerkinder SKU Amstetten (3:1) und FC Dornbirn (3:0). Der großgewachsene GAK-Goalgetter (1,90m) passt zum Liga-Leader, ist auf bestem Wege mit seinen Toren die Rotjacken in die Bundesliga zu schießen.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Lenn Jastremski GAK 1902 32.19 % 2 Drini Halili DSV Leoben 25.8 % 3 Benjamin Rosenberger GAK 1902 15.98 % Deni Alar DSV Leoben 9.13 % Sebastian Dirnberger Amstetten 5.94 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL