Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 18 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Macht´s am liebsten "dahoam": David Bumberger! Der bereits schon dreimal in dieser Saison auf seine Art einen eigenen Torerfolg bejubelte. Jeweils in der Innviertel Arena...zwei Mal in der ADMIRAL 2. Liga, ein Mal im ÖFB-Cup gegen WAC.

Spieler der Runde ist...

David Bumberger (SV Ried)

Der 25-jährige Rohrbacher war ein absoluter Faktor beim Kantersieg, zugleich nach den beiden Auftaktniederlagen im Frühjahr ein Befreiungsschlag, der SV Guntamatic Ried gegen Aufsteiger SV Stripfing/Weiden. Der Linksfuß krönte seine Leistung mit seinem Tor zum 5:0-Endstand. Der im vergangenen Sommer von Absteiger SK Vorwärts Steyr geborene Abwehrspieler mutierte mittlerweile bei den Innviertlern zum Defensiv-Allrounder. Ob als Linksverteidiger oder wie zuletzt in der Innenverteidigung, auf David Bumberger ist Verlass. Auch wenn der Oberösterreicher nur einen Jahresvertrag hat, werden die Rieder beim Rotschopf womöglich die Option für eine weitere Saison ziehen.

Die Top 5 der Abstimmung

1 David Bumberger SV Ried 36.74 % 2 Murat Satin GAK 1902 27.6 % 3 Florian Wiegele DSV Leoben 11.65 % Atsushi Zaizen Amstetten 8.78 % Noah Bischof First Vienna FC 1894 5.2 %

