Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 19 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Voller Einsatz für die "Mission Aufstieg" und Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga beim serbischen Abwehrrecken des GAK 1902: Milos Jovičić.

Spieler der Runde ist...

Milos Jovicic (GAK 1902)

Das "kleine Grazer Derby" in dieser Saison hat auch im Rückspiel ein Abwehrspieler per Goldtor zugunsten der Rotjacken entschieden. Nach Marco Gantschnig am 18. August war diesmal Innenverteidiger Milos Jovicic per Kopfball zur Stelle. Der 29-Jährige ist eine absolute Stütze und ein Leadertyup beim Spitzenreiter, sorgt für Stabilität hinten und traf vorne schon drei Mal in 18 Liga-Einsätzen (plus zwei Assists). Im August 2022 kam der Serbe, der damals auch eingebürgert wurde, von der SV Guntamatic Ried zum GAK, wo er noch Vertrag bis Juni 2025 hat...und natürlich in der nächsten Saison das "große Grazer Derby" spielen will

Die Top 5 der Abstimmung

1 Milos Jovicic GAK 1902 39.76 % 2 Deni Alar DSV Leoben 14.51 % 3 Winfred Amoah DSV Leoben 11.33 % Elias Scherf Amstetten 10.74 % Thorsten Schriebl GAK 1902 8.95 %

Fotocredit: RiPu-Sportfotos