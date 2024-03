Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 20 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Genießt wiederholt Luft-Hoheit in der ADMIRAL 2. Liga: Nikki Havenaar, der fast 2 Meter-Mann und "Herr der Lüfte" der SV Guntamatic Ried. Da brauchen Gegenspieler - wie hier Marco Stark (SKU Amstetten) - schon mal eine "Leiter" um dem japanischen Riesen auf Kopfhöhe "on Air" zu begegnen.

Spieler der Runde ist...

Nikki Havenaar (SV Ried)

Der seit dieser Saison neue SVR-Abwehrchef ist nicht nur wegen seinem Gardemaß von 1,98 Metern eine absolute Größe bei der SV Guntamatic Ried. Die Sommer-Neuverpflichtung (geb.: 16.02.1995) vom Schweizer FC Thun wurde schnell zu einer Konstanten im Team von Cheftrainer Maximilian Senft und ist regelrecht ein "Faustpfand" bei Standards. Sechs Tore in 18 Ligapartien erzielte der gebürtige Japaner bisher! Der 29-jährige Innviertler-Innenverteidiger hat noch Vertrag bis Juni 2025 bei den Riedern, die an ihrem Abwehrhünen noch weiter viel Freude haben könnten. Warum sein Nachname nicht gerade japanisch klingt? Nikkis niederländische Eltern kamen 1986 nach Japan, als sein Vater Dido einen Vertrag beim damaligen Mazda FC in der ersten japanischen Fußballliga unterschrieb.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Nikki Havenaar SV Ried 18.64 % 2 Noah Bischof First Vienna FC 1894 16.95 % 3 Christopher Giuliani First Vienna FC 1894 15.25 % Luca Wimhofer SV Horn 12.43 % Noah Bitsche FC Dornbirn 10.17 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL