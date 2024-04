Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 23 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Augen zu und ran... Einsatz total bei Youngster Luca Hassler (l.) von den Kapfenbergern, hier im Herbst gegen Josip Eskinja von Aufsteiger DSV Leoben. Nach seiner Bundesheer-Zeit ist der junge Falke nun wieder - wie sein Trainer Abdulah Ibrakovic meint - "in full Gang" und..."ein besonderer Spieler".

Spieler der Runde ist...

Luca Hassler (KSV 1919)

Der 20-jährige Mittelfeldspieler zählt zur Abteilung "Jugend forscht" im Falken-Horst, ist seit Sommer 2021 Profi bei den Kapfenbergern, deren AKA er auch schon angehörte. Gegen Aufsteiger SV Stripfing brachte Luca Hassler (geb.: 13.12.2003) mit dem 1:0 (zugleich seinem Saison-Premierentor) den ersten KSV-Sieg in 2024 auf den Weg (3:1). Sein dritter Zweitliga-Treffer in bisher 37 Einsätzen. Sein 2. Liga-Debüt gab der linke Außenspieler, der seine Karriere beim ASKÖ Gmünd begann, mit 17 Jahren am 23. Juli 2021 gegen den FC Liefering. Erst heuer Ende Jänner wurde sein Vertrag bis 31. Mai 2026 verlängert. Der Youngster ist ein "Versprechen in die Zukunft" bei den Steirern, die ja für ihre Talenteschmiede bekannt (aus der ja auch ÖFB-Teamstürmer und SC Freiburg-Legionär Michael Gregoritsch stammt), und zählt spätestens seit diesem Frühjahr zu den Stammkräften im Ibrakovic-Team.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Luca Hassler KSV 1919 27.98 % 2 Nico Pichler DSV Leoben 18.65 % 3 Ante Bajic SV Ried 12.95 % Deni Alar DSV Leoben 10.88 % Albin Gashi Admira Wacker 8.29 %

Fotocredit: RiPu-Sportfotos