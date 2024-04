Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 25 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Stets voller Einsatz, wie hier gegen SV Ried-Torhüter Andreas Leitner, bei Daniel Maderner. Der nicht zum ersten Mal in dieser Saison zum "bwin"-Spieler der Runde gewählt wurde und wohl auch nicht zum letzten Mal - wie am vergangenen Samstag beim 3:0-Sieg des GAK 1902 in Bregenz - getroffen hat.

Spieler der Runde ist...

Daniel Maderner (GAK 1902)

Wie in der Tabelle der GAK 1902 vorne weg marschiert und schon die Tage zählen darf, bis Meistertitel und Bundesliga-Rückkehr fix sind, grüßen auch zwei Rotjacken bei der Wahl zum Spieler der Runde von ganz oben. Enteilt ist dabei Top-Torjäger Daniel Maderner, dessen Verpflichtung der Grazer im vergangenen Sommer vom belgischen SK Beveren sich als Volltreffer erwies. Mit 13 Treffern in 23 Liga-Partien hat der 28-jährige Wiener Neustädter in dieser Saison maßgeblichen Anteil daran, dass der GAK 2. Liga-Langzeit-Leader ist. Der 1,90 Meter-Mittelstürmer, der bisher 101 Zweitliga-Einsätze (29 Tore, 18 Assists) absolvierte, hat beim GAK noch Vertrag bis Juni 2025. Auf seiner Vita stehen auch 60 BL-Spiele (für Wr. Neustadt + SCR Altach). Sein erster Kurzeinsatz im Oberhaus war am 10. August 2013 gegen die SV Ried, gegen die Daniel Maderner auch am 15. Mai 2021 sein letztes von gesamt fünf BL-Toren (alle für SCR Altach) erzielte.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Daniel Maderner GAK 1902 40.32 % 2 Thorsten Schriebl GAK 1902 16.21 % 3 Paul Lipczinski SV Horn 12.25 % Kilian Kretschmer SV Stripfing 11.86 % Josef Weberbauer DSV Leoben 8.7 %

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at