Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 27 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Spieler der Runde ist...

Christopher Giuliani (First Vienna FC 1894)

Was für eine Kopf-an-Kopf-Rennen diesmal, ehe sich der Vienna-Keeper gegen Rieds Defensivallrounder durchsetzte - vor einer Woche ja beide noch gegeneinander auf der Hohen Warte mit ihren Teams. Christopher Giuliani hat seinen maßgeblichen Anteil daran, dass die Döblinger fünf Siege aus den vergangenen Spielen (3N) holten. Der seit 7. Mai 25-jährige Grazer sicherte auch den ersten Auswärtssieg von Interimstrainer Sütcü mit dem 1:0 beim - neben der Admira - stärksten Team der Rückrunde (erste Heimniederlage in 2024 für Liefering). Der in der GAK-Jugend und über den SK Sturm und KSV 1919 im vergangenen Sommer zur Vienna gekommene Goalie Giuliani blieb in 18 Saisoneinsätzen fünf Mal ohne Gegentor und ist nicht nur wegen seiner 1,87 Meter eine feste Größe. Dabei begann die Saison für den vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreuten Torhüter, der diverse ÖFB-Nachwuchsteams durchlief, mit Verletzungspech, kam "Christopher Nr. 41" wegen eines Mittelfußbruches erstmals in Rd. 12 am 28. Oktober für seinen neuen Klub, bei dem der Linksfuß noch Vertrag bis Juni 2025 hat, zum Einsatz. Gegen den FC Liefering.. .beim 2:0-Heimsieg! Die offensivstarken Jungbullen konnten ihn somit in beiden Spielen nicht bezwingen.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Christopher Giuliani First Vienna FC 1894 34.16 % 2 David Bumberger SV Ried 33.23 % 3 David Heindl KSV 1919 10.56 % Kwassi Wilfried Eza SV Ried 6.21 % Matthew Anderson Admira Wacker 4.97 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL