Am Dienstagabend kam es in der 2. Liga zum Nachtragsspiel zwischen dem Kapfenberger SV und Wacker Innsbruck. Die Partie war wegen eines positiven Corona-Tests verschoben worden. Der Nachtrag hatte es in sich. Die Gäste konnten sich mit 3:2 durchsetzen, mussten aber dafür drei Mal in Führung gehen.

Innsbruck mit Top-Start

Das Spiel beginnt munter und es fällt nach wenigen Augenblicken bereits das erste Tor. Kapfenberg bekommt die Kugel einfach nicht ordentlich aus der eigenen Hälfte geklärt. Wacker bleibt dran. Schlussendlich zieht Murat Satin aus gut 25 Metern, halb-rechte Position, ab. Alexander Steinlechner fälscht die Kugel noch unglücklich ab - 1:0 für Wacker. Mit der Führung im Rücken machen die Innsbrucker munter weiter, wollen nachlegen,woraus aber nichts wird. Auch wenn die Gäste kurz darauf die nächste ganz dicke Möglichkeit vorfinden. Lukas Hupfauf setzt sich im gegnerischen Strafraum durch. Der 23-jährige bedient Atsushi Zaizen, diese scheitert aber zwei Mal an Keeper Mario Zocher.

Ausgleich der Gastgeber

Wie aus dem nichts gelingt dem KSV in der 13. Minute der Ausgleich. Wacker verliert im Spielaufbau leichtfertig die Kugel. Kapfenberg kommt im Mittelfeld leicht in Ballbesitz und hat dann auch im Zentrum viel Platz und Zeit. Das Leder kommt auf halb-links zu Michael Wildbacher, dieser mit dem Hacken an der linken Strafraumkante und dem präzisen Torschuss - der Ball zappelt im Netz. Damit ist wieder alles offen und es geht Hin und Her. Die Gäste bleiben aber das gefährlichere Team. Ein ruhender Ball kommt von halb-links relativ flach in den gegnerischen Strafraum. Stefan Meusburger hat die Möglichkeit, doch der Ball geht drüber. Kurz vor der Pause noch eine weitere dicke Gelegenheit für die Gäste: Schnell gespielter Gegenangriff der Tiroler. Raphael Galle mit dem perfekten Pass in den Lauf von Elvin Ibrisimovic. Der 21-jährige hat nur mehr Keeper Zocher vor sich. Der Abschluss aus 14 Metern geht aber am Tor vorbei. Kapfenbergs Nummer 15 dringt dann in den Strafraum der Tiroler ein und bringt den Stanglpass in die Mitte. Keeper Alexander Eckmayr spielt aber gut mit und begräbt diese ganz sicher unter sich. Kurz darauf ist die Partie vorerst zu Ende. Es geht in die Pause.

Buntes Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber: Murat Satin bringt von rechts eine Flanke in die Mitte. Elvin Ibrisimovic verlängert per Kopf. Das Runde kommt auf den zweiten Pfosten und findet Alexander Joppich, dieser hat dann keine Probleme mehr und netzt ein. Damit führen wieder die Gäste, die dann auch dran bleiben. Markus Wallner setzt sich links im gegnerischen Strafraum wunderschön durch. Der Abschluss aus wenigen Metern wird aber von Keeper Mario Zocher pariert. In der 57. Minute gleichen die Gastgeber aber wieder aus. Der Ball kommt hoch auf den linken Flügel. Leo Mikic nimmt sich das Leder wunderbar mit und zieht von links in die Mitte. Der Abschluss vom 23-jährigen Kroaten richtig stark - der Ball zappelt im Netz. Wieder fällt aus dem Nichts der Ausgleich. Die Gäste lassen sich vom Gegentreffer aber nicht beirren. Kapfenberg mit dem schrecklichen Patzer tief in der eigenen Hälfte. Elvin Ibrisimovic kommt zum Ball und auch zum Torschuss. Keeper Zocher reagiert aber ganz stark. Weiter Angriffe der Gäste: Raffael Behounek dringt von rechts in den gegnerischen Strafraum ein. Der Torschuss vom 23-jährigen kommt. Zocher macht aber gut den Winkel zu und kann wieder sicher zum Eckball abwehren.

Stärkere Kapfenberger

Dann werden die Kapfenberger stärker. Von links kommt ein guter Pass in den Rücken der Abwehr. Okan Ekmekci zieht ab - etwas zu schwach. Keeper Alexander Eckmayr packt sicher zu. Plötzlich ist Kapfenberg dem 3:2 näher. Ein ruhender Ball kommt von weit rechts auf die zweite Stange. Der KSV mit dem Kopfball - knapp vorbei. Die Schlussphase dieser Begegnung läuft. Es deutet hier nun doch schon vieles auf eine Punkteteilung hin. Viel tut sich in beiden Strafräumen nicht mehr. Plötzlich hat Wacker nochmals das 3:2 am Fuß. Kofler setzt sich auf links gut durch. Der Stanglpass in die Mitte findet aber keinen Abnehmer. Kurz darauf zappelt das Leder im Netz: Raphael Galle bringt von rechts einen Eckball auf die erste Stange. Stefan Meusburger mit dem Kopfball und der Ball ist im Tor. Damit führen wieder die Gäste und dieses Mal hält die Führung. Kurz darauf ist das Spiel vorbei.

Kapfenberger SV

Mario Zocher - Amar Kvakic, Martin Gschiel, Levan Eloshvili, Michael Wildbacher - Simon Staber, Alexander Steinlechner, Matija Horvat - Paul Sarac, Filip Skvorc, Marvin Hernaus

Wacker Innsbruck

Alexander Eckmayr - Raffael Behounek, Lukas Hupfauf, Alexander Joppich, Stefan Meusburger - Robert Martic, Raphael Galle, Murat Satin - Markus Wallner, Atsushi Zaizen, Sunday Adeyemi Faleye