Mit Alexander Borodjuk verpflichtet der SV Horn einen neuen Cheftrainer, der reichlich internationale Erfahrung mitbringt. Als Spieler war der ehemalige Stürmer unter anderem bei Dynamo Moskau und Lokomotive Moskau aktiv. Zudem spielte Alexander Borodjuk auch mehrere Jahre in Deutschland bei Schalke 04, SC Freiburg und Hannover 96. In 160 Spielen in der 1. und 2. deutschen Bundesliga erzielte er 46 Tore. Zu seinen größten Erfolgen als Spieler zählten der Olympiasieg 1988 in Seoul mit der UdSSR und die Teilnahme an zwei Weltmeisterschaften 1990 in Italien und 1994 in den USA. In seiner Nationalteamkarriere kam Alexander Borodjuk für die sowjetische und russische Nationalmannschaft auf insgesamt 15 Spiele (5 Tore).

Als Trainer war Alexander Borodjuk von 2002 bis 2005 Assistent-Coach der russischen Nationalmannschaft. Im Jahr 2006 übernahm er interimistisch das Amt des Cheftrainers der A-Nationalmannschaft und war zudem auch hauptverantwortlich für das U-21 Team aus Russland. Danach war er bis 2012, unter Guus Hiddink und Dick Advocaat, Co-Trainer der russischen A-Nationalmannschaft. Während seiner Trainerlaufbahn mit dem Nationalteam gelangen ihm drei Teilnahmen an Europameisterschaften sowie der Gewinn der EM-Bronze-Medaille 2008. Im Jahr 2014 fixierte Alexander Borodjuk mit Torpedo Moskau den Aufstieg in die 1. russische Liga. Mit Kairat (Kasachstan) gelang ihm 2016 der Sieg des Supercups. Seine bisherige letzte Station war das Cheftraineramt der kasachischen Nationalmannschaft (2016-2018).

Geschäftsführer Andreas Zinkel über den neuen Cheftrainer: „Wir sind sehr froh einen so renommierten Trainer für den SV Horn verpflichten zu können. Alexander Borodjuk hat eine enorme Erfahrung, sowohl als Spieler, als auch als Trainer im internationalen Fußball sammeln können. Wir sind uns sicher, dass er aus unserer Mannschaft das Maximum herausholen kann und wir mit ihm eine erfolgreiche Saison bestreiten können.“

Die Verpflichtung von Borodjuk ist unter anderem einer neuen Partnerschaft geschuldet. Neben den großartigen Sponsoren des SV Horn ist es in dieser schwierigen Zeit gelungen, einen neuen Partner ins Boot zu holen, der den Verein auf seinem Weg unterstützen möchte. UFA Media hat als Geschäftszweck die Vermarktung von Fernsehrechten im Sportbereich zur Aufgabe und ist seit einiger Zeit auch im Fußballmanagement tätig. Durch diese Kooperation konnten wir einerseits einen Trainer mit so viel Erfahrung für den SV Horn gewinnen, andererseits bringt es auch die Möglichkeit die vorhandenen Kontakte zu interessanten Spielern am Markt zu nutzen.

