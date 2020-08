Die ehemaligen Spieler des in Auflösung befindlichen SV Mattersburg verteilen sich weiter auf andere Fußballvereine im In- und Ausland. So sicherte sich Zweitligist SV Licht Loidl Lafnitz die Dienste von Stürmer Patrick Bürger. Als Spieler aus der Region passe der 33-Jährige "perfekt" in das Konzept der Oststeirer, steht in der Aussendung des Vereins. Zur Laufzeit des Engagements machte der Club keine Angaben.

(Mit Patrick Bürger bekommen die Lafnitzer einen brangefährlichen Angreifer dazu)

Photocredit: Attila Farkas

"Patrick Bürger ist mit seiner großen Erfahrung eine Stütze für die jungen, entwicklungswilligen Talente, er passt perfekt in die Mannschaft", heißt es auf der Lafnitzer Vereinshomepage. Demnach ist durchaus davon auszugehen, dass die Lafnitzer Offensive einiges an Durchschlagskraft dazugewinnt.

Der Mittelstürmer aus Oberwart absolvierte zwei Länderspiele für die österreichische Nationalmannschaft und erzielte in 276 Partien für den SV Mattersburg 71 Tore.

MedienInfo: SV Lafnitz

by: Ligaportal/Roo