Von Ligakonkurrenten Vorwärts Steyr wechselt der aus Innsbruck stammende 22jährige Okan Yilmaz nach Amstetten und wird den nach Altach abgewanderten Daniel Maderner ersetzen. Okan Yilmaz konnte für mindestens ein Jahr verpflichtet werden und stellte sich vor wenigen Wochen mit seinen beiden Treffern beim 2:0 der Vorwärts über den SKU selber eindrucksvoll vor. In der abgelaufenen Saison traf der 1,85 m große Mittelstürmer bei 27 Einsätzen acht Mal. Nach Verstärkungen für Abwehr und Mittelfeld kommt auch der vierte Neuzugang von einem Gegner aus der 2. Liga.

(Okan Yilmaz, hier noch im Innsbrucker Outfit, wird ab sofort Amstetten verstärken)

Martin Grasegger verstärkt die Amstettner Abwehr

Der SKU Ertl Glas Amstetten hat mit Martin Grasegger den nächsten Transfer für die Saison 2020/21 unter Dach und Fach gebracht. Der 31-jährige Abwehrspieler wechselt vom Ligakonkurrenten FC Blau-Weiß Linz ins Mostviertel. Grasegger ist vor allem auf der Position des Rechtsverteidigers beheimatet, ist aber in der Defensive universell einsetzbar.



Er bringt eine Erfahrung von 194 Zweitliga- und 39 Erstligaspielen mit und war unter anderem auch schon für das österreichische U-20 Nationalteam aktiv. Nach Stationen in Ried, Grödig, Pasching, SKN St. Pölten, Austria Lustenau und Blau-Weiß Linz verstärkt er nun die Standfest-Schützlinge.

Andree Neumayer wechselt zum SKU Ertl Glas Amstetten

Mit Andree Neumayer präsentiert der SKU Ertl Glas Amstetten den bereits zweiten Neuzugang für die Saison 2020/21 in der HPYBET 2. Liga. Der 24 jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Wald- ins Mostviertel und war die letzten drei Saisonen beim SV Horn tätig. Der Linksfuß spielte in Jugendjahren in Pottenbrunn und Ratzerdorf, ehe er die Fußballakademie in St. Pölten absolvierte und via Herzogenburg und Spratzern den Weg zum SKN St. Pölten fand. Mit einer Zwischenstation in Würmla ging es dann in Richtung Horn.

Aktuell hält Andree Neumayer bei exakt 50 Einsätzen in der HPYBET 2. Liga - 22 davon in der laufenden Saison.

Alin Roman wechselt von Vorwärts Steyr zum SKU Ertl Glas Amstetten

Der SKU Ertl Glas Amstetten treibt die Kaderplanungen voran und kann mit Alin Roman den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Der 26-jährige Rumäne wechselt vom SK Vorwärts Steyr ins Mostviertel und soll das Amstettner Offensivspiel beleben. Davor spielte unser Neuzugang u.a. bei Vöcklamarkt und Stadl-Paura in der Regionalliga Mitte, wo er sich für höhere Aufgaben empfehlen konnte. Nach einer Saison beim Ligakonkurrenten folgt nun der Wechsel nach Amstetten.



Der 1,73 m große Spielmacher kam in der laufenden Saison zu 18 Einsätzen in der HPYBET 2. Liga und erzielte dabei 5 Treffer. Im UNIQA ÖFB Cup steuerte der dreifache rumänische U19-Teamspieler ein Tor in 2 Spielen bei.

