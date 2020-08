Nach dem Unterbruch der Saison und der anschließenden Fortführung der Meisterschaft ohne jegliche Zuschauer kamen die Saisonkartenbesitzer der Grün-Weißen nicht auf ihre Kosten. Dennoch hat der Großteil sich solidarisch mit der Lustenauer Austria gezeigt und nie eine Rückerstattung gefordert. Diese Treue möchte der Verein nun mit einem kostenlosen Ticket für die erste Cup-Runde gegen den SV Stripfing/Weiden am 29. August belohnen.

(Photocredit: Harald Dostal)

„Die Austria-Familie hat in der schwierigen Corona-Zeit zusammengehalten und dem Verein unter die Arme gegriffen. Dafür möchten wir uns nun bedanken“, so Vorstandssprecher Bernd Bösch. Beim Cup-Spiel am 28. August sind aufgrund der Corona-Vorgaben nur 1.250 Zuschauer im Stadion zugelassen. Die Tickets sind daher begrenzt, es gilt schnell zu sein. Alle Saisonkartenbesitzer können gegen Vorweis der alten Saisonkarte ein Ticket im Austria Büro abholen. Vorab können die Tickets im Büro und Austria Café oder per E-Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) reserviert werden. Die reservierten Karten müssen im Austria Büro oder Café abgeholt werden, eine Hinterlegung am Stadioneingang ist nicht möglich.

„Die Sitzplatztickets für das Cup-Spiel verteilen sich auf Haupt-, Nord- und Osttribüne. Wir halten uns an die strengen Vorgaben, um unsere Besucher bestmöglich zu schützen“, erklärt Geschäftsführer Vincent Baur.

Spielbeginn gegen den SV Stripfing/Weiden ist am Samstag, 29. August, um 18:00 Uhr, im Planet Pure Stadion (Stadionöffnung um 17:00 Uhr).

MedienInfo: SC Lustenau

by: Ligaportal/Roo