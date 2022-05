Am 30. und zugleich letzten Spieltag traf in der ADMIRAL 2. Liga, der SK Vorwärts Steyr auf den spusu SKN St. Pölten. Und dabei gelang es den Steyrern einmal mehr vor den eigenen Zusehern stark zu performen. Auf jeden Fall macht das Gebotene im Frühjahr, Appetit auf mehr in der kommenden Spielzeit. Vorwärts beendet die Saison damit mit 37 Punkten am 10. Tabellenplatz. Für St. Pölten reichte es in der Endabrechnung zum 8. Rang, 42 Zähler sind es im Endeffekt geworden.

Gerhard Dombaxi brachte Vorwärts Steyr gegen St. Pölten in der 52. Minute mit 1:0 in Führung.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Im letzten Saisonspiel geht es für beide Mannschaften nur mehr darum, sich um den einen oder anderen Platz zu verbessern. Absteiger gibt es bekanntlich keinen, mit den Lustenauern steht der Meister bereits fest. Vom Start weg entwickelt sich, beide Teams sind zum Abschluss offensiv orientiert, ein flottes Spiel. 3. Minute: Riesenmöglichkeit für Michael Halbartschlager der von der Strafraumgrenze die Möglichkeit hat Torhüter Franz Stolz zu überheben.

Das wäre es gewesen in seinem Abschiedsspiel noch einen Treffer zu erzielen und was für einen. Mit Fortdauer der Begegnung sind es dann die Gäste, die das bessere Momentum verzeichnen. Kovacevic und Lang gelangen zu den ersten Einschuss-Möglichkeiten auf Seiten der "Wölfe", die auf eine durchwachsene Saison zurückblicken. 22. Minute: Steyr-Angreifer Tolga Günes bedient Gerhard Dombaxi mit einem perfekten Pass in den Rückraum und dieser verzieht seinen Schuss nur knapp am linken Kreuzeck.

Danach spielt das meiste des Geschehens in der Hälfte der Gäste ab. 32. Minute: Kresimir Kovacevic hält aus 20 Meter drauf und Torhüter Bernhard Staudinger taucht ins Eck hinunter, kann den Ball zur Ecke klären. Das Spiel befindet sich bei einer starken Kulisse auf einem sehr brauchbaren Niveau - Halbzeitstand aber 0:0.

Steyr-Doppelschlag entscheidet das Spiel

Welcher Mannschaft gelingt es im zweiten Durchgang besser, die vorhandenen Torgelegenheiten in etwas Zählbares umzumünzen. Die Hoffnung ist aufgrund des Gebotenen doch entsprechend groß, dass es noch zu Treffern kommen wird. Nachfolgend kommt es desöfteren dazu, dass die Passbälle nicht immer das gewünschte Ziel erreichen. Was heißt, dass man sich da wie dort desöfteren um die Früchte der Angriffsarbeit bringt.

Bis zur 52. Minute, denn da gelingt es Vorwärts nicht unverdient in Führung zu gehen. Nach Stanglpass von der rechten Seite durch Tolga Günes schiebt der 25-jährige Deutsche Gerhard Dombaxi zur 1:0 Führung ein. 59. Minute: Steyr scheint auf den Geschmack gekommen zu sein - es steht bereits 2:0! Nach Stanglpass von der rechten Seite durch Can Alak verlängert Alberto Prada-Vega am kurzen Eck direkt ins Tor. Nachfolgend erweckt St. Pölten dann nicht mehr den Eindruck, dass man noch in der Lage ist, ein Schäuferl nachzulegen.

Demnach steuern die heimstarken Steyrer auch dem nächsten vollen Heimerfolg entgegen. Der Gastgeber ist dem dritten Treffer auch näher wie die "Wölfe" ihrem Ersten. Schlussendlich bleibt es dann auch beim 2:0-Spielendstand. Die Spielsaison 21/22 ist damit zu Ende gespielt. Weiter geht es mit der neuen Spielzeit 22/23 dann am Freitag, 24. Juli. Mit Admira Wacker steht der Absteiger aus der Bundesliga fest. Der erste RL-Aufsteiger ist der First Vienna FC, der Zweite wird Sturm Graz II oder Hertha Wels sein.

SK VORWÄRTS STEYR - SKN ST. PÖLTEN 2:0 (0:0)

Sonntag, 22. Mai, 17:00 Uhr, EK Kammerhofer Arena, 2.100 Zuseher, SR: Arnes Talic

SK Vorwärts Steyr (4-3-3): Staudinger, Pasic (46. Alak), Sahanek, Prada-Vega, Turi, Lageder, Halbartschlager (7. Ezeala/75. Sivrikaya), Dombaxi, Brandstätter (70. Cirkovic), Mayr-Fälten (75. Fischer), Günes

SKN St. Pölten (4-3-3): Stolz, Ramsebner (58. Drljepan), Lang (90. Streimelweger), Alexiev, Conte, Wisak, Schütz, Tursch, Kovacevic (46. Montnor), Barlov (65. Pemmer), Silue

Torfolge: 1:0 (52. Dombaxi), 2:0 (59. Prada-Vega)

Gelbe Karten: Turi bzw. Lang

Fotocredit: www.sport-bilder.at