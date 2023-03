Der abstiegsgefährdete SK BMD Vorwärts Steyr eroberte in Runde 18 der ADMIRAL 2. Liga am Freitagabend beim - vor diesem Spieltag - Tabellensechsten SV Licht-Loidl Lafnitz mit einem 1:1 (Halbzeit 1:1) den ersten Punkt in der Frühjahrs-Saison und bleibt weiter auf Rang 14.

Der 20-jährige Grieskirchener Nico Wiesinger, der 1,93 Meter große Innenverteidiger ist Kooperationsspieler von ADMIRAL Bundesligist SV Guntamatic Ried, rückte neu in die Startelf vom SK BMD Vorwärts Steyr.

"Kalte Dusche" für Steyrer nach 8 Minuten

Vorwärts-Trainer Daniel Madlener nahm gegenüber der Auftaktpartie im OÖ-Duell gegen Aufstiegs-Aspiran FC Blau-Weiß Linz (0:4) eine personelle Veränderung in der Startelf vor, Nico Wiesinger begann statt Joel Dombaxi. Die Partie begann für die Steyrer äußerst unglücklich und mit einem raschen Rückstand. Goalie Nikolas Polster hatte im Duell mit Sulzer die Hände schon am Ball, beim Zusammenstoß mit dem Stürmer sprang der Ball weg und Sulzer schob ein. Schiedsrichter Kijas sah kein Foul und so stand es 1:0 (8.).

Die Rot-Weißen steckten den Ärger über die fragwürdige Entscheidung rasch weg und hatten vor der Pause ein klares Chancenplus. Tobias Pellegrini kam nach einem Eckball aus 15 Metern frei zum Schuss, setzte den Ball aber über das Tor (19.). 10 Minuten später ging ein Versuch von Oliver Filip am langen Eck vorbei.

Der agile Angreifer bereitete mit seinen Läufen in die Tiefe der Lafnitzer Dreierkette immer wieder Probleme und konnte in der 39. Minute den Ausgleichstreffer bejubeln. Nach einem perfekten Pass von Dragan Marceta überhob Filip Torhüter Zingl zum 1:1-Pausenstand.

Polster hält Elfmeter von Poldrugac

Nach dem Seitenwechsel hatte Lafnitz mehr vom Spiel, ohne zu großen Möglichkeiten zu kommen.

Die Vorwärts-Abwehr stand sicher und hatte auch Torjäger Poldrugac gut im Griff. In Minute 70 gab Schiri Kijas nach einem Zweikampf im Strafraum von Sostarits gegen Poldrugac Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an, scheiterte aber an Nicolas Polster.

Danach passierte nichts mehr und die Teams trennten sich mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis.

Nächste Gegner: SK BMD Vorwärts Steyr vs. KSV 1919; SV Licht-Loidl Lafnitz vs. FC Blau-Weiß Linz (jeweils Fr., 10.03., 18:10 Uhr

SKV-Coach Daniel Madlener: „Der Punkt ist mehr als verdient. Nach der ersten Halbzeit hätten wir in Führung liegen können und das Spiel für uns entscheiden. Beim Gegentor gab es zuvor ein Foul an unserem Tormann. Schön, dass Nik dann den Elfmeter gehalten hat. Es war wichtig anzuschreiben, auch wenn unser Ziel war, drei Punkte zu machen. Aber wir waren nahe dran, auf das können wir aufbauen.“

ADMIRAL 2. Liga 18. Runde

Freitag, 3. März 2023, 18:10 Uhr, Fußball-Arena Lafnitz, Z: 430. SR: Alan Kijas; Philipp Duschek, Mohamed El Sadany.

SV Licht-Loidl Lafnitz – SK BMD Vorwärts Steyr 1:1 (1:1)

SV Licht-Loidl Lafnitz (3-4-3): Zingl; Gölles, Feyrer, Umjenovic; Wohlmuth, G. Nutz (89. Scheucher), Prohart, Trummer (81. Grasser); Gremsl, Sulzer (81. Duvnjak), Poldrugac. Ersatz: Wabnig; Sittsam, Siegl, Lederer. Trainer: Philipp Semlic.

SK BMD Vorwärts Steyr (4-1-3-2): Polster; Sostarits (90. Zdichynec), Pasic, Wiesinger, Bumberger; Marceta; Sprangler, Satin, Günes (90. Sivrikaya); Filip (85. Voglmaier), Pellegrini (79. Dombaxi). Ersatz: Eres; Dzinic, Bitsche. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (8.) Sulzer, 1:1 (39.) Filip (Marceta).

Gelbe Karten: Trummer (35. Foul); Satin (75. Foul).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL