FC Gleisdorf: Rochade auf Trainerbank und in der sportlichen Leitung

Details Donnerstag, 30. November 2023 16:53

Der FC Gleisdorf 09 und der sportliche Leiter des Regionalligavereines gehen nach sechseinhalb sehr erfolgreichen Jahren getrennte Wege! Gerald Kainz kam als sportlicher Leiter am 11.Mai 2017 zum Regionalligaverein FC Gleisdorf 09. News gibt es bei den Oststeirern auch auf der Trainerbank.

Die Gleisdorfer hatten in den vergangenen sechseinhalb Jahren viel zu jubeln

Bereits in seiner ersten Saison in der dritthöchsten österreichischen Liga erreichte er mit dem FC Gleisdorf 09 den 2. Platz, der für den Aufstieg in die 2. Bundesliga gereicht hätte. Aus wirtschaftlichen Gründen hat der FC Gleisdorf 09 auf den Aufstieg verzichtet. In den weiteren Saisonen war der FC Gleisdorf immer unter den besten drei Vereinen der Regionalliga Mitte. In der Saison 2020/21 war der FC Gleisdorf 09 Herbstmeister. Leider wurde die Frühjahrssaison wegen der Pandemie abgebrochen. Sein Vertrag wäre mit 30.06.2024 ausgelaufen. "Man konnte sich leider nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Nachdem für einen sportlichen Leiter bereits jetzt die Kaderplanungen für die neue Saison beginnen müssen, hat Gerald Kainz, in Abstimmung mit dem Vorstand, diesen Schritt begangen und entschieden, den Verein trotz laufenden Vertrags nun zu verlassen. Die Auflösung erfolgte im beidseitigen Einvernehmen", heißt es von Vereinsseite.

Krasser jetzt offiziell neuer Chef-Trainer bei Gleisdorfern

Kainzs sportlichen Ziele, eine Amateurmannschaft zur besten steirischen Mannschaft in der höchsten Amateurliga zu entwickeln, sind leider in der derzeitigen allgemeinen wirtschaftlichen und sportlichen Situation in Gleisdorf nicht möglich, betonen die Gleisdorfer weiter. "Wir, der FC-Gleisdorf bedauern die Situation zutiefst, waren auch geschockt von dieser kurzfristigen Entscheidung, die wir leider hinnehmen müssen. Wir bedanken uns bei Gerry für die letzten 6,5 Jahre, die er als sportlicher Leiter sehr erfolgreich absolviert hat", so Obmann Becker: "Weiters geben wir bekannt das Christoph Krasser, anstelle von Thomas Böcksteiner, die Cheftraineragenden und Interims, bis ein sportlicher Leiter gefunden wird, vorerst auch die sportliche Leitung für den Spielbetrieb übernehmen wird. Thomas Böcksteiner wird Christoph Krasser als CO-Trainer unterstützen."

Kainz sagt als sportlicher Leiter Ade