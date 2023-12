ASK Voitsbergs möglicher Durchmarsch: Um Lizenz für 2. Liga angesucht!

Details Mittwoch, 06. Dezember 2023 23:01

Der ASK Voitsberg, aktuell an der Tabellenspitze der Regionalliga Mitte, hat ehrgeizige Pläne für die Zukunft. Wie die Weststeier kürzlich gegenüber Medien betonten, strebt der Verein mittelfristig den Aufstieg in die 2. Liga an. Trotz des erst voriges Jahr erreichten Aufstiegs in die drittklassige Regionalliga sieht der Verein unter der Leitung von Ex-GAK-Coach David Preiß realistische Chancen für einen Durchmarsch in den Profibereich.

Um die infrastrukturellen Anforderungen für die höhere Liga zu erfüllen, plant Voitsberg bereits jetzt Aufrüstungen. "Unser Ziel ist es, mittelfristig in die 2. Liga aufzusteigen", betont Präsident Münzer in einem Gespräch mit der "Kronen Zeitung". Er hebt hervor, dass die Vereinsplanungen vernünftig und auf mehreren Säulen basieren. Die anstehenden Verbesserungen in der Infrastruktur umfassen den Wechsel zu LED-Licht im Stadion, den Austausch des Rasens nach der Herbstsaison und den Bau eines Fernsehturms.

Münzer betont jedoch auch, dass der Verein trotz der ehrgeizigen Pläne nicht größenwahnsinnig werde. Alles solle mit Maß und Ziel geschehen. Die finanzielle Basis des Vereins sei breit aufgestellt, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.

Die Euphorie in der Region sei spürbar, und der Erfolg des Vorhabens hänge vor allem von den jüngeren Spielern ab. Bei der Auswahl neuer Spieler legt der Verein Wert auf drei Kriterien: Die menschliche Passung, eine höhere fußballerische Qualität im Vergleich zu den bestehenden Spielern und ein Alter von höchstens 25 Jahren.