Voitsberg meistert Pflichtaufgabe gegen Klagenfurt

Details Freitag, 26. April 2024 23:08

In der 24. Runde der Regionalliga Mitte kommt es zum Duell zwischen den beiden ASK-Teams – Voitsberg gegen Klagenfurt! Im Hinblick auf die Frühjahrstabelle eine ganz spannende Angelegenheit. Lagen vor der Partie die Klagenfurter nur knapp dahinter und hätten mit einem Sieg sogar im Frühjahrsranking an den Hausherren vorbeirutschen können. Zudem wären die drei Punkte im Abstiegskampf immens wichtig gewesen. Schlussendlich setzte sich aber Voitsberg gegen personell gebeutelte Kärntner knapp mit 3:2 durch.

Voitsbergs Philipp Scheucher hatte mit seinem Doppelpack großen Anteil am knappen Heimsieg des Tabellenführers

Flotter Beginn und vier Tore in Halbzeit eins

Los ging die Partie recht ordentlich. Beide Mannschaften zeigten sich gewillt und marschierten forsch weg. Torszenen gab es in der Anfangsphase auf beiden Seiten zur Genüge, wobei Voitsberg anschließend immer besser in die Begegnung kam. Der Führungstreffer gelang der Preiss-Elf nach 28 Minuten. Philipp Scheucher durfte für den Meisterkandidaten zum 1:0 einnetzen. Lange hielt der Führungstreffer des Favoriten aber nicht – nur zwei Minuten später hatte Mersei Dieu Nsandi sofort eine passende Antwort. Auch hier hielt der Ausgleichstreffer nur wenige Sekunden. Abermals postwendend nach dem Anstoß war es erneut Philipp Scheucher, der mit seinem Doppelpack den neuerlichen Führungstreffer der Hausherren beisteuerte. Voitsberg blieb anschließend am Drücker und setzte den Gästen ordentlich zu, um bereits vor der Halbzeit geregelte Bahnen zu schaffen. Dies gelang allerdings nicht, denn mit der einzigen Chance seit dem Ausgleichstreffer brachte Anej Kmetic die Gäste wieder zurück und glich zum 2:2 aus. Was für eine Halbzeit mit vier Treffern, zwei auf jeder Seite – mit einem Remis ging es erstmals in die Kabinen.

Voitsberg mit dem Siegtreffer

Den Steirern gelang ein guter Start in den zweiten Durchgang. Einige Abschlüsse konnte das Heimteam verzeichnen, doch wirklich zwingend wurde es nicht. Auch Klagenfurt hatte Möglichkeiten auf den Führungstreffer, konnte diese allerdings nicht nutzen. Die Oberhand im Spiel hatten die Voitsberger aber trotzdem. Der letzte Treffer des Abends gelang rund 25 Minuten vor Schluss dem erst zuvor eingewechselten Reality Arase Asemota. Der Goldgriff von Trainer David Preiss hat sich also ausgezahlt und der Joker hat gestochen! Klagenfurt probierte im Anschluss natürlich nochmal sehr viel und spielte sich einige Möglichkeiten heraus. Es sollte aber nicht sein und so blieb es in einer intensiven und umkämpften Partie schlussendlich beim knappen 3:2-Heimerfolg des Favoriten aus der Steiermark.

Damit macht Voitsberg natürlich den nächsten Schritt zum Meistertitel und hält den Abstand auf Verfolger Wallern weiterhin mit elf Punkten. Klagenfurt verpasst einen großen Sprung in der Tabelle und bleibt weiterhin nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Der Kampf um den Klassenerhalt wird sich in den kommenden Spieltagen ohnehin nochmal deutlich zuspitzen – sogar Vorwärts Steyr und Gleisdorf dürfen sich noch nicht in Sicherheit wiegen. Voitsberg tritt kommenden Freitag um 19:00 Uhr bei der UVB Oberbank Vöcklamarkt an. Zwei Tage später empfängt der ASK Klagenfurt im Kärntner-Derby die WAC Amateure.

Stimme zum Spiel

Willi Ogris (Co-Trainer und Teammanager, ASK Klagenfurt): "Für das, dass wir wieder sehr ersatzgeschwächt waren und nur zwei Feldspieler auf der Bank hatten, haben wir uns echt teuer verkauft. Beim Spielstand von 2:2 hatten wir zwei dicke Chancen – wenn wir da den Treffer machen, kann das Spiel vielleicht sogar in unsere Richtung kippen. Nach dem 3:2 haben wir natürlich nochmal alles versucht, aber es wollte nicht gelingen. Mit der gezeigten Leistung darf man aber heute keinesfalls unzufrieden sein.

Ligaportal: Gibt die gezeigte Leistung gegen den Tabellenführer Auftrieb für die kommenden Aufgaben?

Willi Ogris: "Wir sind hier schon hergefahren, mit der Erwartung, einen Punkt mitnehmen zu können – auch in Anbetracht der Frühjahrstabelle! Ausgerechnet haben wir uns schon was, aber je länger die Partie gedauert hat, konnten wir einfach nicht mehr zusetzen, da du von der Bank einfach nicht viel bringen kannst. Momentan haben wir einfach zu viele Langzeitverletzte. Nächste Woche wollen wir jedenfalls mal das Kärntner Derby gegen die WAC Amateure gewinnen."

Aufstellungen:

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer (K), Philipp Zuna, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Petar Paric, Elias Jandrisevits, Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer, Alexander Rother, Maximilian Suppan



Ersatzspieler: Julian Pobinger, Luka Caculovic, Stefan Sulzer, Reality Arase Asemota, Lukas Sidar, Christoph Strommer



Trainer: David Preiss

ASK Klagenfurt: Bernhard Walter Nössler, Mateo Grubor, Bohdan Romaniuk, Denis Sinanovic, Melvin Osmic, Kyrylo Romaniuk, Anej Kmetic, Mersei Dieu Nsandi, Danijel Micic (K), Val Zaletel Cernos, Kiril Hristov Ristoskov



Ersatzspieler: Theo Fodjo Lali, Edwin Cajic, Nico Otti



Trainer: Mag. Dietmar Thuller

Regionalliga Mitte: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – ASK Klagenfurt, 3:2 (2:2)

65 Reality Arase Asemota 3:2

43 Anej Kmetic 2:2

32 Philipp Scheucher 2:1

30 Mersei Dieu Nsandi 1:1

28 Philipp Scheucher 1:0

Foto: RIPU-Sportfotos

F.H.